Wegen möglicher Abgasmanipulation droht Daimler einem Bericht zufolge ein Ordnungsgeld von 3,75 Milliarden Euro. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) habe beim Treffen mit Konzernchef Dieter Zetsche den Verdacht geäußert, dass in 750.000 Fahrzeugen von Mercedes ein unzulässiges Reinigungssystem verbaut sei, berichtete der Spiegel ohne Angaben von Quellen. Pro Fahrzeug könne er dafür bis zu 5.000 Euro Strafe berechnen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte bereits Ende Mai einen Rückruf von 4.900 Transportern vom Typ Vito angeordnet, in dem sie "unzulässige Abschalteinrichtungen" festgestellt hätten. Nun müsse geprüft werden, ob die Technik auch in anderen Modellen von Mercedes-Benz verbaut ist, kündigte die dem Verkehrsministerium unterstellte Behörde an.

Die Untersuchungen an den Dieselmodellen der C-Klasse seien bereits weit fortgeschritten, heißt es im Bericht weiter. Die Indizien seien dabei aus Sicht der Verkehrsbehörden "erdrückend". Noch innerhalb der zweiwöchigen Frist bis zum nächsten Treffen von Zetsche und Scheuer sollen deshalb Daimler-Vertreter zur Anhörung ins KBA nach Flensburg geladen werden. Dabei geht es um mindestens 80.000 Autos, denen ebenfalls ein Rückruf droht.



Daimler kündigt Widerspruch an

Daimler hatte die Vorwürfe bis zuletzt bestritten. "Die Funktionen sind Teil eines komplexen Abgasreinigungssystems", hieß es nach Bekanntwerden des Bescheids. Den Vorwurf, dass die Programmierung der Motorsteuerung nicht den geltenden Vorschriften entsprechen soll, werde man zur Not auch vor Gericht klären lassen.



Zetsche hatte nach dem Treffen mit Scheuer am Montag nicht erkennen lassen, dass dem Unternehmen größere Probleme drohen könnten. Beim Verlassen des Ministeriums sagte er, es sei "ein gutes Gespräch" gewesen, über dessen Inhalt Vertraulichkeit vereinbart worden sei.