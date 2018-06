EU-Kommissar Phil Hogan hat vergangene Woche Freitag Pläne zur zukünftigen Finanzierung des Agrarhaushalts vorgelegt, dem größten Haushaltsposten der EU. In diesem Gastbeitrag analysieren der ehemalige EU-Agrarkommissar Franz Fischler aus Österreich und der Ex-Landwirtschaftsminister der Niederlande, Cees Veermann, die Vorschläge.



Spätestens dann, wenn alle sieben Jahre die Debatte über die Zukunft der Finanzierung der Europäischen Union beginnt, setzt jedes Mal wieder dasselbe Ritual ein: Die Vertreter der Landwirtschaft üben sich schon vorbeugend in der Verteidigung des Status Quo. Die Umwelt- und Tierschutzorganisationen prangern den ökologischen Fußabdruck der Landwirtschaft an. Die Verbraucherschützer beklagen die ihrer Meinung nach zu hohen Lebensmittelpreise und dies in einer Zeit, in der die Ausgaben von privaten Haushalten für Ernährung nur knapp zehn ausmachen. Und die strammen Verteidiger des Neoliberalismus verlangen die gänzliche Abschaffung der Agrarpolitik.

Dies alles ist mittlerweile ziemlich langweilig geworden. Wäre es nicht an der Zeit, eine neue Geschichte zu diesem Thema zu erzählen? Eine Geschichte, die für die Bürgerinnen und Bürger einsichtig ist und demzufolge auch eine gute Chance hat, politisch zu überleben und nicht in den Mühlen der diversen Interessensvertreter zermahlen zu werden.

Demnach müssen endlich aus dem Paradigmenwechsel, der Anfang dieses Jahrhunderts vorgenommen wurde, die notwendigen Konsequenzen gezogen werden. Statt mithilfe von Marktordnungen die Märkte zu administrieren, müssen diese endlich zum Funktionieren gebracht werden.

Mehr Transparenz in allen Bereichen

Das bedeutet vor allem: mehr Transparenz. Es braucht eine EU-weit verpflichtende Preisberichterstattung nach einem einheitlichen Schema, sodass die Preisentwicklungen auch europaweit kommuniziert werden können. Es genügt nicht, die Preise für die Grundprodukte zu publizieren, sondern es müssen auch die Verarbeitung und der Handel miteinbezogen werden. Doch bis jetzt herrscht nicht einmal bei den Grundprodukten die notwendige Transparenz. Schlimmer noch – wir haben in Europa nicht einmal eigene, EU-weit gültige Börsennotierungen, sondern verwenden die Notierungen von New York oder Chicago. Bis heute hat Europa keine europäische Warenterminbörse zustande gebracht. Wen wundert es dann noch, dass der Börsenhandel, der ein wichtiges Instrument zur Preisstabilisierung sein könnte, in Europa massiv unterentwickelt ist.

Wären die Märkte transparent, dann wäre es auch leichter, den größten Störfaktor, nämlich die Preisvolatilität, in den Griff zu bekommen. Das ist deshalb dringend notwendig, weil mit den Folgen des zunehmenden Klimawandels und den zu erwartenden Folgen von protektionistischen Maßnahmen spontane Preissprünge häufiger und die negativen Folgen für alle Beteiligten drastischer werden. Die Preise ließen sich stabilisieren, indem unsere Produktionssysteme, durch bessere Züchtung, verbessertes Pflanzen-Management, durch technische Schutzmaßnahmen wie Hagelnetze oder durch Beregnung, resilienter gemacht werden.



Eine Einkommensversicherung wäre falsch

Zum anderen müssen unzumutbare Risiken für den Landwirt durch entsprechende Versicherungen abgemildert werden. Europa ist gut beraten, unter Zuhilfenahme öffentlicher Mittel, wirksame Risikomanagementinstrumente anzubieten. Dabei darf Europa aber nicht die Fehler der USA wiederholen. Die Amerikaner haben in ihrem derzeitig gültigen nationalen Agrarförderprogramm eine Einkommensversicherung geschaffen, bei der man sich nicht nur gegen Naturereignisse, sondern auch gegen Preisverfall oder Nachfrageflauten versichern kann. Das mag zwar für die Landwirte attraktiv erscheinen, ist aber bei genauerer Betrachtung ein Instrument, das am Ende die Märkte zum Erliegen bringen kann.

Weitere notwendige Änderungen betreffen vor allem das Wettbewerbsrecht. Hier braucht es neue Instrumente, die den Beteiligten in den Verarbeitungs- und Vermarktungsketten sinnvolle Kooperationen erlauben, faire Bedingungen für die Kontraktlandwirtschaft schaffen und die die Rolle des Landwirts als meistens schwächstes Glied in der Kette stärken. Für den Milchsektor hat die EU den Mitgliedsstaaten solche Möglichkeiten bereits eingeräumt und gestattet, dass unter bestimmten Bedingungen Preisabsprachen unter den Bauern erlaubt sind. Ähnliches gilt auch für die Zusammenarbeit unter den Produzenten in Form von Genossenschaften und Erzeugerorganisationen. Man sieht, mit der Verteidigung des Status Quo kommt man nicht weit, genauso wenig mit einem naiven Glauben an die Selbstregulierungskräfte des Marktes.

Das große Reformprojekt der EU-Kommission aber soll eine völlige Neuorganisation der gesamten agrarischen Förderpolitik sein, inklusive der ländlichen Entwicklung. Es soll Schluss gemacht werden damit, dass 80 Prozent der Fördergelder an nur 20 Prozent der Landwirte gehen. Die Landwirte sollen vom bisherigen bürokratischen Kram weitgehend befreit werden, Brüssel will sich auf die Regelung der grundsätzlichen Fragen zurückziehen. Die Förderungen sollen viel stärker noch auf Umwelt, Nachhaltigkeit, Klimawandel, Kampf gegen die Überalterung, Innovation und eine ländliche Entwicklungspolitik ausgerichtet werden. Das sind alles hehre Ziele, die noch dazu auf völlig neue Art und Weise umgesetzt werden sollen.