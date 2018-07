Andreas Klein dachte schon daran, aufzugeben. "Ich wollte nicht mehr zuschauen, wie wir hier jeden Tag vor die Wand laufen, die Dienstpläne nicht mehr besetzen können und die Mitarbeiter krank werden", sagt er. Der 54-Jährige leitet den Düsseldorfer Pflegedienst CareTeam mit rund 80 Angestellten. Das Problem nach über 20 Jahren Arbeit in der Pflege: Gutes Personal zu finden und zu halten, wird immer schwieriger. Kündigte eine Mitarbeiterin, fand er lange kaum Ersatz. "Es war so frustrierend, wenn sich auf die x-te Stellenanzeige kein einziger beworben hat", sagt er.



Verschärft wurde die Situation durch den gestiegenen bürokratischen Aufwand: Statt ihre Arbeitszeit ganz der Versorgung der Pflegebedürftigen zu widmen, müssen Pflegekräfte einen wachsenden Teil ihrer Zeit mit der Dokumentation ihrer Arbeit verbringen. Irgendwann wurde der Personalmangel für Kleins Unternehmen existenziell.



Laut Bundesagentur für Arbeit sind in der Kranken- und Altenpflege derzeit rund 36.000 Stellen unbesetzt. Bis 2030 könnten es nach Berechnung der Bertelsmannstiftung sogar eine halbe Million sein. Zugleich wird die Zahl der Pflegebedürftigen wegen des demografischen Wandels weiter steigen.

Bedarfsanalysen BIBB-Studie In einer Studie des Statischen Bundesamtes und des Bundesinstitutes für Berufsbildung (BIBB) aus dem Jahr 2010 hatten die Autorinnen und Autoren unterstellt, dass sowohl die Pflegefallwahrscheinlichkeiten als auch der Personalbedarf unverändert bleiben und nur von der demografischen Entwicklung abhängen. So kommen die Forscher zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2025 200.000 Pflegekräfte fehlen werden. Die Zahl berücksichtigt ausgebildete Altenpflegerinnen und Pflegehelferinnen. Außerdem berechnete das BIBB, was passiert, wenn der Pflegefall durch die steigende Lebenserwartung und die bessere Gesundheitsversorgung erst später eintritt. Auch in diesem Szenario wurde die heutige Pflegefallwahrscheinlichkeit unterstellt – demnach würden im Jahr 2025 rund 140.000 Pflegekräfte fehlen. In einer dritten Variante wurde berechnet, wie sich ein verstärkter Einsatz von un- und angelernten Pflegekräften auswirkt: Bleiben alle Zahlen wie im ersten Szenario, werden aber mehr Angelernte und Ungelernte eingesetzt, fehlen im Jahr 2025 110.000 Pflegekräfte. Die Qualität der Pflege würde aber voraussichtlich leiden. Bertelsmann-Studie Die Studie der Bertelsmann-Stiftung stammt aus dem Jahr 2012. Hier rechneten die Autorinnen und Autoren mit der Pflegefallwahrscheinlichkeit von heute und unterstellte, dass sich diese auch in Zukunft nicht ändert. Die Verfasser des Pflegereports kamen zu dem Ergebnis, dass durch den demografischen Wandel im Jahr 2030 eine halbe Million Vollzeitkräfte in der Pflege fehlen werden – Altenpfleger wie auch Altenpflegerhelfer. Die Autoren gehen auch davon aus, dass der Fachkräftemangel mindestens halbiert werden kann, wenn man bessere Rahmenbedingungen für Menschen findet, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen wollen. DIW-Studie Auch das Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat sich 2012 mit dem Fachkräftemangel in der Pflege beschäftigt. In dieser Untersuchung kommen die Forscher zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2050 zwischen 670.000 bis eine Million Arbeitskräfte in der Pflege fehlen könnten. Prognos-Studie Eine Studie der Wirtschaftsforschung Prognos AG, ebenfalls aus dem Jahr 2012, hat sich ebenfalls mit der Fachkräftelücke in der Pflege beschäftigt. Die Untersuchung wurde im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft erstellt und kommt zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2030 über eine halbe Million (506.000) Pflegekräfte fehlen werden.

Die ambulante Pflege gehört zu den am stärksten wachsenden Märkten in Deutschland, denn die allermeisten Deutschen wollen Umfragen zufolge im Alter zu Hause gepflegt werden. Schon heute werden mehr als zwei Drittel der rund drei Millionen Pflegebedürftigen in häuslicher Umgebung versorgt. Um ein Drittel kümmern sich ausschließlich die Angehörigen. Weitere 700.000 Pflegebedürftige werden zusätzlich von ambulanten Pflegediensten versorgt.

In der ambulanten Pflege herrscht starke Konkurrenz

Lange Zeit war die ambulante Pflege ein einträgliches Geschäft. Mit Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 wurden ambulante Pflegedienste für private Betreiber wirtschaftlich interessant. Seither stieg ihre Zahl stark. Heute gibt es bundesweit knapp 13.400 ambulante Dienste. Ein knappes Drittel gehört zu freigemeinnützigen Trägern, also Kirchen oder Wohlfahrtsverbänden. Gerade mal ein Prozent hat einen kommunalen Träger. Die meisten ambulanten Dienste – gut zwei Drittel – werden durch private Unternehmen betrieben, zeigt die Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes. Und diese Firmen machen sich gegenseitig gehörig Konkurrenz. Zugleich sind die Zahlungen aus der Pflegeversicherung seit Jahren gedeckelt.



Geld gibt es vor allem von den klammen Pflegekassen, die für Pflegeleistungen der Versicherten – je nach Pflegegrad – aufkommen. Um profitabel zu sein, müsse man also möglichst viele Leistungen in möglichst kurzer Zeit erbringen, sagt Andreas Klein. Um den Gewinn zu maximieren, sparen viele Pflegedienste deshalb bei den Personalkosten. Und so fördert das System eher Quantität statt Qualität.



Pflegegeld und Pflegegrade Pflegegeld und Pflegegrade Wer in Deutschland pflegebedürftig wird, dem steht – entsprechend der Bewertung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen – entweder Pflegegeld oder eine Vergütung für Sachleistungen zu. Damit ist das Geld gemeint, das ein professioneller Pflegedienst für die Pflegeleistungen abrechnen kann. Wer Pflegegrad 1 hat, bekommt weder Pflegegeld noch Sachleistungen.

In Pflegegrad 2 gibt es 316 Euro Pflegegeld oder 689 Euro Sachleistungen pro Monat.

In Pflegegrad 3 gibt es 545 Euro Pflegegeld oder 1.298 Euro Sachleistungen pro Monat.

In Pflegegrad 4 gibt es 728 Euro Pflegegeld oder 1.612 Euro Sachleistungen pro Monat.

In Pflegegrad 5 gibt es 901 Euro Pflegegeld oder 1.995 Euro Sachleistungen pro Monat. Geld oder Sachleistungen gibt es erst ab Pflegegrad 2. Bei Pflegegrad 5 – einem Gesundheitszustand, der in der Regel eine 24-Stunden-Betreuung erfordert – erhalten pflegende Angehörige monatlich 901 Euro Pflegegeld, während der Pflegedienst 1.995 Euro pro Monat für seine Leistungen abrechnen kann. Das Budget für Sachleistungen ist limitiert: Überschreiten Ausgaben für etwa den ambulanten Dienst und für Haushaltshilfen das Budget für Sachleistungen, springt nicht das Pflegegeld ein.

Doch es könnte anders sein, wie der Blick in die Niederlande zeigt. Auch dort gibt es eine Pflegeversicherung, in die alle Arbeitnehmer und Selbständige einzahlen. Anders als in Deutschland ist das Pflegesystem in den Niederlanden nicht so stark kommerzialisiert. Und es ist innovativer, neue Konzepte haben es in den Niederlanden leichter. Das zeigt das Beispiel von Jos de Blok, einem Krankenpfleger aus Enschede, der im Jahr 2007 den Pflegedienst Buurtzorg ("Nachbarschaftshilfe") als Sozialunternehmen gründete. Buurtzorg ist heute eines der größten Pflegedienste in den Niederlanden.

De Blok störte es, dass sich auch in den Niederlanden um einen Pflegebedürftigen oft viele verschiedene Pflegekräfte kümmerten und jede dabei eine andere Aufgabe erledigte. Das war einerseits Ressourcenverschwendung und andererseits frustrierend für die Pflegebedürftigen und Pflegekräfte gleichermaßen. Der Krankenpfleger wollte Pflege effizienter, aber auch menschlicher machen und erinnerte sich an das Konzept der Gemeindeschwester.



Gemeindeschwestern waren in der Regel Krankenschwestern, die eine Lücke in der ambulanten Versorgung vor allem auf dem Land füllten. Sie arbeiteten weitgehend selbstverantwortlich, waren aber eingebunden in ein enges Netzwerk, zu dem in der Regel der Apotheker, der Hausarzt, aber auch Nachbarn und Angehörige der Kranken und Pflegebedürftigen gehörten. Seit Anfang der fünfziger Jahre stellten Gemeindeschwestern so die Patientenversorgung in entlegenen Gebieten sicher.