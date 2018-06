Turnusgemäß soll der Mindestlohn ab 2019 erhöht werden. Hierzu wird am Mittag die zuständige Kommission aus Vertretern von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Wissenschaft ihre Empfehlung vorlegen. Da diese sich aus der Erhöhung der Tariflöhne ergibt, müsste laut Statistischem Bundesamt der Mindestlohn rein rechnerisch von derzeit 8,84 Euro auf 9,19 Euro brutto pro Stunde steigen.

Die Gewerkschaften fordern einen "ordentlichen Zuschlag", der über diese 9,19 Euro hinausgeht. Auch der Sozialverband VdK findet den Wert zu gering. "Die Unternehmen müssen endlich ihre Beschäftigten am wirtschaftlichen Aufschwung beteiligen", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Demnach müsse durch die Höhe des Mindestlohns gesichert werden, dass Vollzeitbeschäftigte für ihren Lebensunterhalt sorgen und eine angemessene Alterssicherung über dem Grundsicherungsniveau aufbauen könnten. "Wir brauchen einen Mindestlohn, der über 12 Euro liegt, um Armut wirksam zu bekämpfen", sagte Bentele. Die Arbeitgeber dagegen warnen davor, den Mindestlohn deutlich zu erhöhen.



Hubertus Heil geht von einer "kräftigen Erhöhung" aus

Bei ihrem Vorschlag muss die Mindestlohn-Kommission den Mindestschutz der Arbeitnehmer sowie faire Wettbewerbsbedingungen miteinander abwägen. Zudem dürfen Arbeitsplätze nicht gefährdet werden. Hierbei hat die Kommission einen gewissen Spielraum. So wurde bei der letzten Erhöhung ein schon vereinbarter, aber noch nicht wirksamer Tarifabschluss im öffentlichen Dienst einbezogen. Dieser wird für die nun anstehende Empfehlung wieder herausgerechnet.

Die Erhöhung des Mindestlohns muss von der Bundesregierung per Verordnung erlassen werden – wobei sich in der Regel nach dem Kommissionsvorschlag gerichtet wird. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte, dass er angesichts der guten wirtschaftlichen Lage von einer "kräftigen Erhöhung" ausgeht. Zudem kündigte Heil schärfere Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns durch den Zoll an.

Der Mindestlohn wurde auf Betreiben der SPD von der letzten Großen Koalition eingeführt. Er gilt für alle volljährigen Arbeitnehmer, außer für Langzeitarbeitslose nach einer Arbeitsaufnahme in den ersten sechs Monaten, Azubis, Pflichtpraktika oder Praktika unter drei Monaten. Der von Vertretern aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft prognostizierte Arbeitsplatzabbau ist bisher ausgeblieben. Dennoch versuchen Arbeitgeber häufig, den Mindestlohn zu umgehen.