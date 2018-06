Dieselskandal - Audi-Chef Stadler verhaftet Die Staatsanwaltschaft München hat einen Haftbefehl gegen Rupert Stadler vollzogen. Dem Audi-Manager wird Betrug mit Dieselautos vorgeworfen. © Foto: Michael Dalder / Reuters

Der wegen des Dieselskandals unter Druck stehende Audi-Chef Rupert Stadler ist in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft München mit. Es bestehe Verdunkelungsgefahr.



Vor einer Woche hatte die Staatsanwaltschaft bereits mitgeteilt, ein Ermittlungsverfahren gegen den Audi-Chef und ein weiteres Mitglied des Vorstands der VW-Tochter eingeleitet zu haben. Sie legt ihnen "Betrug sowie mittelbare Falschbeurkundung zur Last". Die beiden hätten Dieselautos mit manipulierter Abgasreinigung in Europa in den Verkehr gebracht.

"Darüber hinaus können wir uns vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen inhaltlich nicht äußern. Für Herrn Stadler gilt weiterhin die Unschuldsvermutung", teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Zur Sicherung von Beweismaterial waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Privatwohnungen von Stadler und dem nicht genannten Vorstandsmitglied durchsucht worden. Nach der Festnahme Stadlers sackten die Vorzugsaktien von Volkswagen um gut 2 Prozent ab.

Kein Verkaufsstopp in Europa

Stadler soll nach der Aufdeckung der Manipulationen in den USA von den falschen Abgaswerten auch in Europa gewusst haben, aber anders als in den USA keinen Vertriebsstopp angeordnet haben. Die Ermittler stützten sich auf die Auswertung von Korrespondenz, verlautete es aus Ermittlerkreisen. Im März 2017 und im Februar 2018 hatte es in der Audi-Zentrale in Ingolstadt und im Werk Neckarsulm Razzien gegeben.

Neben Stadler sitzt als Beschuldigter auch ein ehemaliger Chef der Audi-Motorenentwicklung und Porsche-Entwicklungsvorstand in Untersuchungshaft. Er war im September 2017 festgenommen worden. Einer seiner früheren Mitarbeiter bei Audi in Neckarsulm war nach mehreren Monaten Untersuchungshaft im November 2017 wieder freigekommen.

Audi soll in den USA und Europa von 2009 an rund 220.000 Dieselautos mit Schummelsoftware verkauft haben. Seit Ende 2015 hatten sechs Audi-Vorstände ihren Hut nehmen müssen. Gegen Stadler waren immer wieder Rücktrittsforderungen laut geworden.

Medienbericht: Audi will neuen Vorstandschef benennen

Nach einem Zeitungsbericht will die VW-Tochter noch am Montag einen neuen Vorstandschef benennen. Dieser solle Audi als Interimlösung führen, berichtet faz.net. Der Vorstand müsse handlungsfähig bleiben, zitierte die Zeitung aus Unternehmenskreisen. Wer den Posten übernehmen solle, sei noch nicht bekannt.