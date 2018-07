Die zwei Bagger machen Franziska ein wenig Hoffnung. Hinter Absperrgittern stehen sie auf der Karl-Marx-Straße, Höhe Briesestraße, im Berliner Stadtteil Neukölln und versperren eine Fahrbahn. Seit mehreren Jahren wird hier gebaut. Solange die Bagger noch arbeiten, hofft Franziska, wird die Filiale der Bio Company in der Straße noch nicht eröffnen.

Es soll der größte Biosupermarkt der Firma in Berlin werden, hat sie gehört. Und für die 26-Jährige könnte das ein echtes Problem werden – denn Franziska arbeitet in der Bioase44, einem inhabergeführten Biofachhandel, wie das in der Fachsprache heißt. 120 Quadratmeter Ladenfläche, sieben Mitarbeiter; verkauft werden faire, biologische und regionale Produkte. Umringt ist der Laden von türkischen Supermärkten, Kasinos und einem Woolworth.

Der neue Biosupermarkt, davon ist auszugehen, wird dem Laden einige Kunden streitig machen. "Als wir gehört haben, dass die Bio Company bis auf 300 Meter an uns rankommt, ist uns eng geworden", sagt Franziska.

Dabei ist die Filiale, die laut Bio Company im Herbst eröffnen soll, nicht der erste Biosupermarkt in unmittelbarer Umgebung. Von Franziskas Arbeitsstätte aus erreicht man zu Fuß in unter 20 Minuten drei Filialen von Denn's Biomarkt und zwei Bio Companys. Vier dieser Geschäfte haben in den vergangenen drei Jahren eröffnet.

"Da ging es in erster Linie ums Geldverdienen"

Die Anzahl der Biosupermärkte hat einer Studie im Auftrag des Bundesverbands Naturkost Naturwaren zufolge in den vergangenen sieben Jahren um 130 Prozent zugenommen, deutschlandweit. Am Beispiel von Berlin-Neukölln zeigt sich: Nicht immer scheint die Ausbreitung Sinn zu ergeben. Warum breiten die Biosupermärkte sich so stark aus? Und was macht die Expansion mit den kleinen, inhabergeführten Bioläden?

Franziska kennt beide Seiten des Biohandels. Sie begann ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau bei Viv Biofrischemarkt, bis der von der Dennree Gruppe übernommen wurde. Der Biogroßhändler ist Marktführer in Deutschland, er betreibt die Kette Denn's Biomarkt. "Ich habe eigentlich gerne dort gearbeitet, aber mit der Übernahme hat sich die Stimmung geändert. Da ging es nicht mehr um Solidarität und Nachhaltigkeit – da ging es dann in erster Linie ums Geldverdienen", sagt Franziska. Sie kann das verstehen, "aber das ist halt nicht das, was sie auf die Tür schreiben".



Weil der Nachhaltigkeitsgedanke ihr aber wichtig ist, blieb sie nach der Ausbildung nicht bei Denn's. Sie entschied sich für die Bioase44, wo sie seit drei Jahren arbeitet. "Hier bin ich freier in meinem Handeln und kann mich einbringen. Ich bin hier nicht nur ein Rädchen im System", sagt sie.



Der Markt für Biolebensmittel hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Früher erhielten die Kunden biologisch produzierte Lebensmittel nur in kleinen alternativen Hofläden und im Reformhaus – heute gibt es diese Ware bei fast jedem Discounter. 2017 wurden mit biologischen Produkten mehr als zehn Milliarden Euro erwirtschaftet. Und auch die Biosupermärkte breiteten sich immer mehr aus. Das ging zulasten der kleinen Bioläden: Ihre Zahl ging seit 2010 um 14 Prozent zurück.