Wie können Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland nach dem EU-Austritt Großbritanniens vermieden werden? Diese Frage beschäftigt die Brexit-Verhandler seit Monaten, und sie hat offenbar zu einem tiefen Zerwürfnis zwischen Regierungschefin Theresa May und ihrem für den Brexit zuständigen Minister, David Davis, geführt. Britische Medien berichteten am Donnerstagvormittag, Davis habe mit Rücktritt gedroht. Am Nachmittag gab es dann zwei Nachrichten aus Großbritannien: Davis bleibe im Amt – und die britische Regierung hat einen Plan für die heikle Grenzfrage.



Und die Regierung veröffentlichte ein Papier, indem eine Übergangsregelung in der Grenzfrage formuliert ist. Die Rede ist von einer sogenannten Notfallregelung (Backstop), die May bereits ins Spiel gebracht hatte. Sie sieht vor, dass Großbritannien in der Zollunion bleibt, solange keine andere Lösung in der Grenzfrage gefunden wurde. Der Vorschlag Mays würde britische Handelsregeln mit denen der EU auf eine Linie bringen, bis ein dauerhaftes Abkommen feststeht.

Diese Notfallregelung soll nach Ende der Übergangsfrist gelten, die sich dem Brexit anschließt. Das bedeutet, sie würde ab 2021 greifen, wenn Großbritannien eigentlich die Zollunion und den Binnenmarkt verlassen wollte. In dem Papier der Regierung heißt es, die Notfalllösung sei nicht die "bevorzugte Option" Großbritanniens und sie sei zeitlich begrenzt.



War in den vergangenen Wochen noch damit gerechnet worden, dass die britische Regierung kein Datum nennen werde für diese Begrenzung, haben sich Mays Gegner in diesem Punkt offenbar durchgesetzt: In dem Papier steht, bis Dezember 2021 solle eine zukunftsfähige Lösung gefunden werden. Über diesen Punkt wolle man noch mit der EU verhandeln, auch gebe es eine "Reihe an Optionen" für diese zeitliche Begrenzung. Unklar ist auch, wer letztlich über ein Ende der Notfalllösung entscheiden wird.



I welcome publication of #UK proposal on customs aspects of IE/NI backstop.

We will examine it with 3 questions: is it a workable solution to avoid a hard border? Does it respect the integrity of the SM/CU? Is it an all-weather backstop? — Michel Barnier (@MichelBarnier) 7. Juni 2018

Die EU hatte sich schon in den vergangenen Wochen nicht gerade begeistert gezeigt über die Pläne Mays. Michel Barnier, der von EU-Seite mit Großbritannien über den Austritt verhandelt, schrieb nun auf Twitter, er begrüße das Papier, sehe aber noch offene Fragen.



Allem voran drängt sich eine Frage auf: Was passiert mit der Grenze zwischen Irland und Nordirland, wenn in der Frage bis Ende 2021 noch keine Lösung gefunden wurde? Zu diesem Punkt findet sich in dem Papier der Regierung noch keine Antwort. In Großbritannien dürfte die Diskussion weitergehen: Den Berichten zufolge befürchtet Davis, dass Mays Plan zur Vermeidung der sogenannten harten Grenze zwischen Nordirland und Irland das Land zwingen könnte, auf unbestimmte Zeit Regeln der EU zu befolgen. Der Plan von May würde Großbritannien "effektiv für eine unbestimmte Dauer in die EU-Zollvereinbarung einbinden", sagte etwa der konservative Abgeordnete David Jones.

Grenzkontrollen will niemand

Mitglieder einer Zollunion vereinbaren gemeinsame Zölle für Einfuhren in ihre Länder. An ihren Binnengrenzen muss daher der Warenverkehr nicht mehr geprüft werden. An den Außengrenzen sind Kontrollen aber unvermeidbar. Eine neue EU-Außengrenze würde mit dem Austritt Großbritanniens zwischen Irland und Nordirland entstehen.

Grenzkontrollen wollen alle Seiten vermeiden, um den Konflikt in der ehemaligen Bürgerkriegsregion nicht wieder zu entfachen. Aber wie das gehen soll, ist bislang unklar. Die Frage ist auf dem Weg zu einem Austrittsabkommen eine der wichtigsten. Sie soll eigentlich bis spätestens zum EU-Gipfel Ende Juni geklärt sein.

Den Vorschlag der EU, Nordirland solle in der Zollunion bleiben und Kontrollen sollten an den Häfen zwischen Großbritannien und Irland stattfinden, lehnt die Regierung in London kategorisch ab.