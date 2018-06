Die Besetzung der Kommission für die Planung des Kohleausstiegs steht offenbar fest. Medienberichten zufolge soll das Bundeskabinett die Einsetzung der Kommission am Mittwoch beschließen. Die erste Sitzung der insgesamt 31 Mitglieder ist demnach bereits für den 26. Juni geplant.



In der Kommission sitzen Vertreter von Umweltverbänden, Gewerkschaften, aus Wirtschaft sowie Wissenschaft. Geleitet werden soll die Kommission von vier Vorsitzenden – Bahnvorstand Ronald Pofalla, den früheren Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Matthias Platzeck (SPD) und Stanislaw Tillich (CDU), sowie der Volkswirtin Barbara Praetorius. Neueste Teilnehmerin ist AFP-Informationen zufolge die ehemalige CSU-Bundesministerin Gerda Hasselfeldt, derzeit Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes.



Aus dem Parlament sollen dem Gremium drei Abgeordnete angehören: Andreas Lämmel (CDU), Andreas Lenz (CSU) und Matthias Miersch (SPD). Vertreter der Opposition sind damit nicht vertreten.



Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock kritisierte die geplante Zusammensetzung der Kohlekommission. "Die Kommission kann nur erfolgreich sein, wenn sie von den unterschiedlichsten Akteuren breit getragen wird. Daher ist es unerklärlich, dass das Parlament an dieser Stelle so missachtet wird", sagte Baerbock der Rheinischen Post. Der Bundestag bestehe aus mehr als zwei Fraktionen.



Plan soll bis Jahresende stehen

Neben dem Ausstieg aus dem Kohlestrom und Fragen des Klimaschutzes soll sich das Gremium auch mit dem Strukturwandel in den Kohleregionen beschäftigen. In Ostdeutschland und Nordrhein-Westfalen gibt es immer noch Tausende Arbeitsplätze in diesem Sektor. Erste Ergebnisse soll das Fachgremium bis Herbst liefern. Zuständig bei der Bundesregierung sind die Ministerien für Wirtschaft, Umwelt, Arbeit und Inneres.

Aus Sicht des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte, sollte sich das Gremium vor allem um die Folgen für die betroffenen Regionen wie etwa die Lausitz oder das Mitteldeutsche Kohlerevier kümmern. Im zweiten Schritt könne die Kommission darüber nachdenken, wie es mit der Kohle weitergeht.

Die Zeit drängt: Die Kohlekommission soll bis zum Jahresende einen Plan für den Ausstieg aus der Kohleverstromung vorlegen. Die Einsetzung hat sich verzögert – das Kabinett sollte sich eigentlich in der vergangenen Woche damit befassen, verschob den Tagesordnungspunkt aber.