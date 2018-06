Der Rechtsstreit um den Whisky Glen Buchenbach aus Schwaben geht in eine weitere Runde: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) verwies den Fall zurück an das Landgericht Hamburg. Die entscheidende Frage in dem Streit sei, ob der "Durchschnittsverbraucher unmittelbar an Scotch Whisky denke, wenn er Glen lese", teilte das Gericht mit. Geklagt hatte eine Organisation der schottischen Whisky-Industrie – die Scotch Whisky Association (SdWA) – gegen eine Brennerei aus Baden-Württemberg, die das gälische Wort Glen seit einigen Jahren für ihren schwäbischen Whisky nutzt.

"Glen" bedeutet schmales Tal und wird von vielen schottischen Whisky-Herstellern im Namen verwendet. Im Fall des baden-württembergischen Herstellers sieht die schottische Whisky-Industrie eine unzulässige indirekte Verwendung der geschützten geografischen Angabe Scotch Whisky oder zumindest eine unzulässige Anspielung darauf. Ihrer Auffassung nach weckt das Wort Glen Assoziationen mit Schottland und seinem Nationalgetränk.

Der schwäbische Hersteller verweist mit dem Wort Glen auf das Buchenbachtal, welches sich durch die Gemeinde Berglen zieht. Der Hersteller hat dort seinen Sitz. Den Whisky vertreibt die Brennerei seit 2013. Fast genauso lange zieht sich bereits der Streit mit der SWA.



Die Klage der Schotten wurde zunächst vor dem Landgericht Hamburg erhoben. Das Gericht bat daraufhin den EuGH um Klärung der Frage, wie weit der Schutz von geografischen Angaben wie Scotch Whisky geht. Im Februar wollte sich ein EU-Gutachter des Gerichts noch nicht festlegen: In Hamburg sei zu prüfen, ob der europäische Durchschnittsverbraucher Glen sofort mit Scotch Whisky assoziiere.