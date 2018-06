Europas größter Flughafen London Heathrow soll eine dritte Startbahn bekommen. Mit 415 zu 119 Stimmen votierten die Unterhaus-Abgeordneten für das rund 14 Milliarden Pfund teure Projekt. Der Ausbau des Flughafens ist jedoch äußerst umstritten – auch innerhalb der Regierung von Ausbau-Verfechterin Theresa May. Es wird erwartet, dass das Votum juristische Auseinandersetzungen nach sich zieht.

Bereits seit Jahrzehnten gibt es Pläne und Studien zum Ausbau der Flughafenkapazität im Südosten Englands. Premierministerin May argumentiert, dass eine zusätzliche Startbahn in Heathrow die Wirtschaft ankurbeln würde und zugleich Beleg für ein britisches Engagement für mehr Welthandel und internationale Verkehrsanbindungen in Zeiten des Brexits sei.

Umweltschutzorganisationen wollen gegen Ausbau klagen

Umweltschützer und Anwohner in der Umgebung des Flughafens befürchten indes Verschmutzungen, Lärm, sowie Schäden für Gemeinden. So nannte die Umweltschutzvereinigung Friends of the Earth das Projekt "moralisch verwerflich". Laut der Organisation würde ein ausgebauter Airport genau so viel CO2 ausstoßen wie ganz Portugal. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace teilte mit, gegen den Ausbau des Flughafens vor Gericht ziehen zu wollen.



Auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan spricht sich gegen eine Erweiterung von Heathrow aus und kündigte an, sich einer Klage von Kommunen gegen den Ausbau anzuschließen. Durch Heathrow sei London schon jetzt mehr Flugzeuglärm als Paris, Frankfurt, Amsterdam, München und Madrid zusammen ausgesetzt, sagte er. Zudem argumentierte Khan, dass das Projekt giftige Emissionen über rechtlich zulässige Grenzwerte drücken würde.

Boris Johnson ist gegen Erweiterung von Heathrow

Premierministerin May hatte im Parlament für das Projekt geworben. Jedoch sitzt mit Außenminister Boris Johnson einer der schärfsten Kritiker des Ausbaus in ihrer eigenen Regierung. Johnson, der den nahe gelegenen Wahlkreis Uxbridge und South Ruislip als Abgeordneter vertritt, hatte einst erklärt, sich vor die Bulldozer werfen zu wollen, um die Erweiterung des Airports zu verhindern. Am Montag war Johnson allerdings nicht im Parlament, sondern auf Auslandsreise in Afghanistan.

Seine Abwesenheit blieb der Opposition nicht verborgen. Labour Chef Jeremy Corbyn legte Johnson den Rücktritt nahe. "Wenn er nicht in der Lage ist, präsent zu sein, dann müssen wir die Frage stellen, was in aller Welt er macht und wenn er repräsentiert?", sagte Corbyn. Während der Debatte hallten "Wo-ist-Boris?"-Rufe durchs Plenum. In einem der Zeitung Evening Standard vorliegenden Schreiben teilte Johnson Ratsmitgliedern in seinem Wahlkreis mit, dass sein Verbleib im Kabinett es ihm erlaube, weiter gegen die Startbahn zu kämpfen.