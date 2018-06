US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar eine Alternative zum Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (Nafta). "Mir würde ein separater Deal mit Kanada und ein separater Deal mit Mexiko nichts ausmachen" sagte er in Washington. "Dies sind zwei sehr verschiedene Länder." Binationale Vereinbarungen könnten das trinationale Nafta-Abkommen ersetzen, das derzeit auf Wunsch der USA nachverhandelt wird.

Die Nafta-Verhandlungen waren zuletzt festgefahren. Trump hatte wiederholt gedroht, es ganz aufzukündigen. Nafta sei ein "schrecklicher Deal" für die USA gewesen, sagte er am Freitag erneut. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er, Kanada müsse seine Märkte öffnen und Handelsbarrieren abbauen. "Sie machen einen wirklich hohen Gewinn beim Handel mit uns". Kanada und Mexiko wollten die Verhandlungen zuletzt fortsetzten.

Weil die Gespräche länger dauern als erwartet, hatte US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross am Donnerstag ausgeschlossen, Mexiko und Kanada auch weiterhin von den Zöllen auf Importe von Stahl und Aluminium zu befreien. Am 1. Juni sind die Ausnahmeregelungen ausgelaufen. Mexiko und Kanada nannten das inakzeptabel und kündigten Gegenmaßnahmen an.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau gibt den USA die Schuld am Stocken der Verhandlungen. Er sei bereit gewesen, sich noch in dieser Woche auf einen neuen Nafta-Deal zu einigen. Dann habe US-Vizepräsident Mike Pence eine Fünf-Jahres-Klausel zur Bedingung gemacht, nach der das Abkommen in fünf Jahren wieder neu verhandelt werden müsste. Die Importzölle träfen neben den Kanadiern auch Amerikaner, sagte Trudeau. Kanadische Stahlexporte seien keine Gefahr für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten.

Nafta wurde 1994 zwischen den USA, Mexiko und Kanada geschlossen. Das Abkommen gehört derzeit zu den umfangreichsten Handelsverträgen der Welt, es ermöglicht den freien Zugang zu Gütern und Dienstleistungen zwischen den drei Staaten. Für die mexikanische Wirtschaft ist Nafta besonders wichtig: ein großer Teil der Exporte – rund 80 Prozent – gehen in die USA. Die Wirtschaftsleistung von Nafta entspricht in etwa der Wirtschaftsleistung der gesamten EU. Anders als die Europäische Union ist die Nafta jedoch keine supranationale Organisation, bei der die Mitgliedsstaaten Souveränitätsrechte übertragen.