Industriestaaten wie Deutschland profitieren – bemessen an ihrer wirtschaftlichen Verflechtung – am stärksten von der Globalisierung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Beratungsunternehmens Prognos im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Demnach liegen auf den ersten Plätzen des Rankings ausschließlich westliche Staaten: Auf Rang eins findet sich die Schweiz, gefolgt von Japan, Finnland, Irland und Israel. Deutschland belegt den sechsten Platz. Schlusslicht ist Indien, Vorletzter China. Auch andere Schwellenländer wie Argentinien und Russland schneiden schlecht ab.



Der Report vergleicht 42 Industrie- und Schwellenländer und misst, welche Folgen deren internationale Vernetzung für den Wohlstand hat. Grundlage bildet ein Index, der für jedes Land wirtschaftliche, politische und soziale Faktoren berücksichtigt. So wuchs das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1990 bis 2016 zusammen im Schnitt um rund eine Billion Euro pro Jahr – allerdings haben die Länder in unterschiedlichem Ausmaß davon profitiert.

So stieg das BIP pro Einwohner und Jahr in Indien nur um durchschnittlich 20 Euro pro Jahr. Auch China (80 Euro) und Mexiko (120 Euro) verzeichneten nur unterdurchschnittliche Zuwächse. In der Schweiz hingegen waren es im gleichen Zeitraum 1.900 Euro, in Deutschland 1.150 Euro.

"Protektionismus ist der falsche Weg"

Interessant ist der Fall USA. Die Wirtschaftsmacht landet in der Globalisierungsstudie mit 445 Euro auf Platz 25 und liegt damit im Mittelfeld. Den Grund sehen die Experten von Prognos und Bertelsmann in der stockenden internationalen Verflechtung der US-amerikanischen Unternehmen. Diese würde seit 1990 kaum mehr ausgebaut – "entsprechend verhalten sind die Zuwächse beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf".

Umso klarer ist das Fazit des Vorstandsvorsitzenden der Bertelsmann Stiftung, Aart De Geus: "Globalisierung kann eindeutig Wohlstandsgewinne schaffen", sagte er. "Protektionismus ist der falsche Weg." Cora Jungbluth, Wirtschaftsexpertin der Stiftung, forderte eine internationale Wirtschaftsordnung: "Nur so lassen sich Globalisierungsgewinne möglichst breit verteilen", sagte sie. Dazu gehörten Marktöffnungen in Schwellenländern genauso wie der Subventionsabbau in Industrieländern.