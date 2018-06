Seit Jahren wird die Idee des Grundeinkommens in Deutschland diskutiert. Die Landesregierung von Schleswig-Holstein plant seit 2017 einen Testversuch für ein Grundeinkommen. Derzeit wird ein Betrag von monatlich 1.000 Euro diskutiert. Bundesweit sind verschiedene Initiativen, Vereine und Verbünde tätig, die sich für eine Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens einsetzen. So zum Beispiel das Bündnis Grundeinkommen, dass als Ein-Themen-Partei zur Bundestagswahl 2017 antrat und 0,21 Prozent der Stimmen holte. Der Verein Mein Grundeinkommen verlost regelmäßig ein bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 1.000 Euro an Teilnehmer. Das Crowdfunding-Projekt finanziert sich über Spenden.