Die beschlossenen EU-Zölle auf US-Produkte sollen ab Freitag dieser Woche gelten. Das teilte die EU-Kommission mit. Damit reagiert die Staatengemeinschaft auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten Sonderabgaben auf Stahl- und Aluminiumprodukte.

Auf die Importe der EU werden seit Anfang Juni Zölle in Höhe von 25 Prozent bei Stahl und zehn Prozent bei Aluminium fällig. Das verstößt aus Sicht der EU gegen die Regeln der Welthandelsorganisation. Die EU-Zusatzzölle sollen nun in einem ersten Schritt auf jährliche Importe aus den USA im Gegenwert von 2,8 Milliarden erhoben werden. Neben Stahlprodukten sollen die Zölle auch auf Waren wie Bourbon-Whisky, Erdnussbutter, Harley-Davidson-Motorräder und Levi's-Jeans belegt werden. Der geplante Zusatzzollsatz auf diese Produkte soll 25 Prozent betragen.

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte: "Wir wollten nicht in diese Lage kommen." Wegen der einseitigen Entscheidung der USA bleibe der Europäischen Union aber keine andere Wahl. Sollte die US-Regierung sich entscheiden, die Zölle zurückzunehmen, fielen auch die EU-Maßnahmen wieder weg, sagte Malmström. Alle 28 EU-Staaten hatten den Plänen der EU-Kommission vor einer Woche zugestimmt.

Auch China und Russland verhängen Gegenzölle

Die Planungen der EU sind auch noch nicht abgeschlossen. In einem zweiten Schritt könnten noch einmal Importe im Wert von weiteren 3,6 Milliarden Euro mit Zöllen belegt werden. Das Zwei-Stufen-Prinzip gibt es, weil die neuen US-Sonderzölle in zwei Kategorien eingeteilt werden können. Zum einen gibt es neue Abgaben auf Produkte, die zuletzt gar nicht verstärkt in die USA exportiert wurden, zum anderen auf solche Produkte, die zuletzt verstärkt in die USA gingen.

Die Zölle auf die zweite Kategorie will die EU zunächst noch offiziell bei der Welthandelsorganisation anfechten, bevor sie ihrerseits weitere Zölle verhängt. Eventuell würden sie damit erst in drei Jahren kommen. Die Zölle sind so konzipiert, dass sie in etwa den Schaden ausgleichen würden, der der EU durch die US-Zölle entstehen dürfte.

Für Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa könnten die Zusatzzölle auf US-Produkte zu Preiserhöhungen führen.



Auch mit China befindet sich die USA in einem Handelsstreit. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf etwa 1.100 Produkte aus China im Wert von 50 Milliarden US-Dollar verhängt. Die Regierung in Peking brachte daraufhin Zölle auf US-Waren im Wert von ebenfalls 50 Milliarden Dollar auf den Weg. Auch Russland kündigte Zusatzzölle auf ausgewählte Importe aus den USA an.