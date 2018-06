Der US-Motorradhersteller Harley-Davidson will wegen der höheren Zölle in Europa Teile seiner US-Produktion an Standorte im Ausland verlagern. Das betreffe für den europäischen Markt bestimmte Motorräder, teilte das Unternehmen in einer Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht SEC mit. Preiserhöhungen für Händler oder Endverbraucher seien dagegen nicht geplant. Wohin die Produktion verlagert werden soll, blieb unklar. Das Unternehmen hat außerhalb der USA noch Werke in Brasilien, Indien und Thailand.



Die EU hat Zölle im Umfang von 2,8 Milliarden Euro auf US-amerikanische Produkte verhängt, weil die USA ihrerseits die Zölle auf Importe von Stahl und Aluminium erhöht hatten. Auf Harley-Davidson-Maschinen, die bis zu 43.000 Euro kosten, muss nun ein Zoll von 31 Prozent gezahlt werden, 25 Prozentpunkte mehr als vorher. Auch die US-Zölle belasten das Unternehmen, weil sie die Rohstoffkosten erhöhen. Die zusätzlichen Kosten pro exportiertem Motorrad bezifferte Harley-Davidson auf durchschnittlich rund 2.200 US-Dollar (knapp 1.900 Euro).

Dem Motorradhersteller machen schon länger ein harter Preiskampf und eine alternde Stammkundschaft zu schaffen. Im ersten Quartal ging die Zahl der weltweit verkauften Maschinen um fast zehn Prozent auf 64.000 zurück, der Gewinn sank um knapp fünf Prozent auf 175 Millionen Dollar.



Die neuen Zölle belasten das Unternehmen zusätzlich. Doch will Harley-Davidson auf jeden Fall verhindern, dass Verbraucherinnen und Verbraucher künftig mehr zahlen müssen. Das würde das Geschäft beeinträchtigen, teilte das Unternehmen mit. Kurzfristig werde Harley-Davidson einen Großteil der zusätzlichen Kosten übernehmen, die für das laufende Jahr auf 30 Millionen bis 45 Millionen Dollar beziffert wurden.

Den USA verpflichtet

Harley-Davidson fühle sich weiterhin der Produktion in den USA verpflichtet, heißt es in einem Schreiben an die US-Börsenaufsicht. Den internationalen Produktionsanteil zur Senkung der Zolllast zu erhöhen, sei für das Unternehmen nicht erstrebenswert, "stellt aber die einzige nachhaltige Option dar, um seine Motorräder Kunden in der EU zugänglich zu machen" und dort im Geschäft zu bleiben.

Im vergangenen Jahr verkaufte Harley-Davidson fast 40.000 Motorräder in der EU. Europa ist damit laut Unternehmensangaben nach den USA der zweitwichtigste Absatzmarkt.



Die EU hatte am Freitag auch Zölle auf Whisky, Jeans, Reis und Mais verhängt. Harley-Davidson ist das erste US-Unternehmen, das eine detaillierte Einschätzung zu den Auswirkungen des gegenwärtigen Handelskonflikts abgab. Viele der betroffenen US-Produkte stammen aus Regionen, in denen US-Präsident Donald Trump eine starke Anhängerschaft hat. Harley-Davidson hat seinen Sitz im Mittelweststaat Wisconsin, wo Trump bei der Wahl 2016 überraschend gegen die Demokratin Hillary Clinton gewonnen hatte.