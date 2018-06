Wenn der Chef einer deutschen Aktiengesellschaft im Ausland wegen Spionage festgenommen und zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wird, würde das normalerweise Schlagzeilen machen. Diese Geschichte lief hingegen diskret und ohne viel Aufsehen ab.

Die Deutsche Forfait AG gab Anfang 2017 bekannt, ihr Vorstandsvorsitzender Shahab Manzouri falle wegen Krankheit mindestens drei Monate aus. Das war weniger als die halbe Wahrheit. Denn der Chef des Außenhandelsfinanzierers mit Sitzen in Köln und Grünwald bei München saß da bereits in einem iranischen Gefängnis. Shahab Manzouri wurde im Dezember 2016 während einer Geschäftsreise in den Iran festgenommen. Im März 2018 verurteilte ein Gericht in Teheran den 53-Jährigen zu sechs Jahren Haft wegen Spionage. Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete die Verurteilung "eines Geschäftsmannes mit doppelter Staatsangehörigkeit". Ein persisches Onlineportal deckte auf, dass es sich bei dem Verurteilten um den Chef der Deutschen Forfait handelte, der die iranische und die britische Staatsbürgerschaft besitzt. Das Handelsblatt griff die Nachricht als erstes deutsches Medium auf. Recherchen des ARD-Magazins Panorama und von ZEIT ONLINE zeigen nun, wie der Unternehmer Shahab Manzouri in die Mühlen der Weltpolitik geraten ist. Die Bundesregierung schweigt zu dem Fall.

Manzouris Geschichte steht für die Schwäche der Europäer, im Umgang mit dem Iran einen anderen Weg durchzusetzen als die USA. Die Vereinigten Staaten bezeichnen das Land als "Mullah-Regime" und Gefahr für den Weltfrieden. Harte Wirtschaftssanktionen gegen den Iran 2007 bis 2014, Atomabkommen 2015, danach Aufschwung der Wirtschaftsbeziehungen mit Europa und dann der Ausstieg aus dem Abkommen durch den US-Präsidenten Donald Trump am 8. Mai 2018 sind die bekannten Etappen des Konflikts. Die Regierung in Washington will das Atomprogramm der Iraner stoppen und dem Regime mit Sanktionen wirtschaftlich die Luft nehmen. Der Machtapparat in Teheran kämpft um seine Existenz, stabilisiert sich durch seine Sicherheitsdienste im Innern und die politische Unterstützung Chinas und Russlands im Äußeren. Die Europäer stehen dazwischen. Sie streben die Einbindung des Irans in internationale Verträge an, die konsensuale Eindämmung des iranischen Atomprogramms und die Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem rohstoffreichen Land. Der inhaftierte Chef der Deutschen Forfait AG wollte ein Motor des europäisch-iranischen Handels sein – und landete am Ende im Gefängnis in Teheran.

In keinem anderen Konflikt wird der Riss, der durch das westliche Bündnis geht, so deutlich. Deutschland, Frankreich und offiziell auch Großbritannien glauben nicht an die amerikanische Strategie der wirtschaftlichen Strangulierung. Sie fürchten die Rückkehr der Hardliner an die Spitze der Regierung in Teheran, eine militärische Eskalation und eine neue Flüchtlingsbewegung, größer als alle bisherigen. Allein: Die Europäer können den bereits einsetzenden Rückzug ihrer Unternehmen aus dem Iran nicht verhindern. Sie sind nicht in der Lage, der Ankündigung des US-Außenministers Mike Pompeo, "jedes Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen, das verbotene Geschäfte im Iran macht", etwas Wirksames entgegenzusetzen. Siemens, die Energiekonzerne Total und ENI, der Autoherstellers PSA (früher Peugeot und Opel) und das dänische Logistikunternehmen Mærsk sind die prominentesten Firmen, die entschieden haben, ihre Iran-Geschäfte zu beenden. Die Angst vor den US-Sanktionen, die sich auch gegen europäische Unternehmen richten, ist zu groß. Die europäischen Unternehmer wissen: Was erlaubt und was verboten ist in den Handelsbeziehungen mit dem Iran, das legt am Ende die Regierung in Washington fest.

Plötzlich auf der Schwarzen Liste

Manzouris Geschichte beginnt im Februar 2014. Um das Atomabkommen wurde gerade intensiv verhandelt. Wirtschaftssanktionen gegen den Iran waren in Kraft: internationale, europäische – und US-amerikanische. Europäischen Unternehmen waren jedoch durchaus Geschäfte erlaubt: Nahrungsmittel, Medikamente und auch bestimmte technische Ersatzteile für die zivile Industrie durften geliefert werden. Hier griff das Geschäftsmodell der Deutschen Forfait (DF). Der Finanzdienstleister kaufte den deutschen und europäischen Exporteuren Forderungen ab, holte sich das Geld von den Käufern im Iran und kassierte für diesen Service eine Gebühr.

Diese aus deutscher und europäischer Sicht legalen Geschäfte waren für die Amerikaner ein großes Ärgernis. Die Regierung in Washington sah den wirksamsten Hebel ihrer Sanktionspolitik gegen den Iran darin, den Bankensektor zu bestrafen. Die Commerzbank und die französische BNP Paribas bekamen das zu spüren. Sie mussten Milliarden wegen Verstößen gegen die amerikanischen Iran-Sanktionen zahlen. Und zu spüren bekam das auch die Deutsche Forfait. Shahab Manzouri war damals noch nicht Chef, aber er hatte schon Geld in den Exportfinanzierer gesteckt. Die Deutschen wurden im Februar 2014 auf die Schwarze Liste des US-Finanzministeriums gesetzt. Auf dieser Liste der Specially Designated Nationals (SDN) befinden sich Firmen und Personen, denen die US-Regierung vorwirft, "den Terrorismus zu finanzieren" oder "bei der Verbreitung nichtkonventioneller Waffen" zu helfen. Darauf stehen Leute wie Aiman al-Sawahiri, der Chef von Al-Kaida, und Ramzi Binalshibh, einer der Planer der Terroranschläge von 9/11, der in Guantánamo einsitzt. Also keine angenehme Gesellschaft. Ein Unternehmen, das auf dieser Liste landet, kann nicht mehr am Wirtschaftsleben teilnehmen. Die Deutsche Forfait musste Insolvenz anmelden.



Aber aufgeben wollten die Kölner nicht. Sie riefen Kontrolleure der Bundesbank ins Haus. Wochenlang durchforsteten die Experten aus Frankfurt alle Iran-Geschäfte der DF. In dem Abschlussbericht der Bundesbank steht: Von allen 750 Transaktionen mit Iran-Bezug habe keine einzige gegen deutsche oder internationale Sanktionsbestimmungen verstoßen. Allein: Der DF half das nichts gegen die Brandmarkung durch die US-Regierung.