Peter Altmaier (CDU) hofft angesichtes der neuen US-Zölle auf Stahl und Aluminium auf Ausnahmen für deutsche Hersteller. Vor allem heimische Spezialstähle könnten "nicht so leicht aus US-Produktion ersetzt werden", sagte der Bundeswirtschaftsminister in einem Interview. US-Unternehmen hätten daher weiterhin ein hohes Interesse an zollfreiem Spezialstahl aus Deutschland, so Altmaier gegenüber der Rheinischen Post. Welche Auswirkungen die Zölle auf die deutsche Wirtschaft haben werden, hängt für Altmaier vor allem davon ab, "wie die USA die Maßnahmen umsetzen und in welchem Umfang amerikanische Firmen Ausnahmeregelungen beantragen" – etwa für besagten Spezialstahl. Dies sei nach US-Recht möglich und auch im Interesse der Firmen, fügte Altmaier hinzu.



Der Minister rief die Europäer dazu auf, im Handelsstreit mit den USA "geschlossen und selbstbewusst" zu handeln. "Dann können wir einen Handelskrieg vielleicht noch verhindern", sagte Altmaier. Mit Blick auf die angedrohten Zölle auf europäische Autos sagte der Wirtschaftsminister: "Ich glaube nicht, dass irgendeiner am längeren Hebel sitzt. Bei einer Spirale von gegenseitigen Zöllen wird es nur Verlierer geben."

Die USA erheben seit Freitag Importzölle auf Stahl und Aluminium auch aus der EU. US-Präsident Donald Trump lässt jetzt außerdem Zölle auf europäische Autos und Autoteile offiziell prüfen. Dies würde vor allem deutsche Hersteller treffen, die allein 2017 fast eine halbe Million Fahrzeuge in die USA exportiert haben.

Allein gegen alle

Altmaier hatte zuvor bereits kritisiert, die Zollentscheidung entspreche nicht den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO). Sie habe aber die Solidarität innerhalb der Europäischen Union verstärkt. Nur wenige Stunden nach der EU hatte Kanada bei der WTO Klage gegen die US-Sonderzölle eingelegt. Auch Kanada argumentierte, die Zölle auf Stahl und Aluminium stünden im Widerspruch zu den Regeln der WTO und den Handelsverpflichtungen der USA. Während der G7-Finanzministerkonferenz im kanadischen Whistler verurteilten die Partnerländer der USA unterdessen die amerikanische Zollentscheidung einhellig als rechtswidrig und nicht hinnehmbar.

Japan habe sich noch nicht entschieden, ob es der EU und Kanada mit einer Klage folgt, sagte der japanische Finanzminister Taro Aso am Rande des Treffens. Aso kommentierte das US-Vorgehen als "sehr bedauerlich." Von einseitigen protektionistischen Maßnahmen könne kein Land profitieren. Selbst US-Finanzminister Steven Mnuchin habe sich schwer getan, die Entscheidung zu begründen. Mnuchin habe seine G7-Kollegen vielmehr aufgefordert, sich mit ihren Klagen direkt an US-Präsident Donald Trump zu wenden. "Das ist nicht mein Ding", habe der Amerikaner gesagt. "Ehrlich gesagt, er hat mir leid getan", sagte Aso über Mnuchin. "Das passiert nicht so oft bei G7-Treffen – aber es gab eine Situation, in der die USA allein gegen alle anderen standen."

Auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz nannte in Whistler die Zollentscheidung der US-Seite "nicht akzeptabel". Sie sei rechtswidrig und verstoße gegen internationale Regeln im Handel. "Das ist, glaube ich, mit großer Klarheit von allen gesagt worden, und ich habe sogar den Eindruck, auch verstanden worden", sagte Scholz nach den G7-Gesprächen mit Blick auf Mnuchin. "Insofern ist das dann auch eine Grundlage, um irgendwann zu verbesserten Ergebnissen zu kommen", sagte er. Von einem Entgegenkommen oder einem Signal der Amerikaner an die Partner berichtete er aber nicht.