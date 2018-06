Die Welt spielt Fußball und blickt auf Russland. Während der Sport die Fans begeistert oder enttäuscht, widmen wir diesem großen, vielfältigen, komplizierten und oft missverstandenen Land einen Schwerpunkt. Diesmal: Wer verdient in Russland eigentlich an dem teuren Spektakel?



Für Aras Agalarow scheint es nichts zu geben, was es nicht gibt. Sein Name prangt auf Luxus-Immobilien, Einkaufszentren, Banken, Brücken, Konzerthallen und Modelabels. Seit Kurzem gehören auch Sportstätten zum Portfolio des medienscheuen 62-jährigen Oligarchen: Für die Fußball-WM in Russland hat seine Holding Crocus Group die Stadien in Kaliningrad und Rostow am Don gebaut.

Der gebürtige Aserbaidschaner gehört in Russland zu den ganz großen Nummern. Mit einem Vermögen von 1,8 Milliarden US-Dollar ist er laut Forbes der 54.-reichste Russe. Seine Vorliebe für glamourös-protzige Projekte hat ihm den Beinamen "der russische Trump" (Guardian) eingebracht. Der Name ist Programm, denn Agalarow kennt Trump persönlich und hat sogar gemeinsam mit ihm den Schönheitswettbewerb Miss Universe 2013 in Moskau veranstaltet. Wiederum in New York soll Agalarows Sohn bei den Kontakten zum umstrittenen Lobbyisten Paul Manafort geholfen haben.

Wie sehr die Agalarows in die US-Russland-Affäre verwickelt sind, ist ein anderes Thema. Fakt ist, dass der Oligarch in seiner Heimat als kremlnah gilt und immer wieder bei staatlichen Großprojekten zum Zug gekommen ist. Und damit ist Agalarow nicht allein. So wurden praktisch alle neuen WM-Stadien von kremlnahen Oligarchen errichtet oder sind zumindest über Beteiligungen mit ihnen verbunden. Die Stadien in Wolgograd und Nischni Nowgorod? Gebaut vom Baukonzern Stroitransgas, mehrheitlich im Besitz der Volga Group des Oligarchen und Putin-Freundes Gennadij Timtschenko (Vermögen: 16 Milliarden US-Dollar, fünftreichster Russe laut Forbes). Das Stadion in Jekaterinburg? Wurde von Sinara-Development des Unternehmers Dmitrij Pumpijanskij ausgebaut (1,6 Milliarden US-Dollar, 62.-reichster Russe laut Forbes). Das Stadion Sankt Petersburg? Damit war zumindest bis 2014 eine Tochter der Holding Basowoj Element des Oligarchen Oleg Deripaska beauftragt (6,7 Milliarden US-Dollar, 19.-reichster Russe laut Forbes).



Auf Sand gebaut

"Fußball ist für den russischen Staat von enormer Bedeutung, er ist ein Prestigeobjekt, das weltweite Anerkennung verspricht", schreibt der deutsche Politologe Martin Brand. Ein Grund, warum der russische Staat nach offizieller Schätzung knapp zehn Milliarden Euro (678 Milliarden Rubel) in die Fußball-WM investiert hat. Es wäre somit eine der teuersten Fußballweltmeisterschaften aller Zeiten. Damit ist das russische Turnier aber alles andere als ein Ausreißer: So haben sich zuletzt die Investitionskosten für Weltmeisterschaften von Mal zu Mal gesteigert. Südafrika hat für die WM 2010 drei Milliarden US-Dollar investiert, in Brasilien waren es dann schon 15 Milliarden US-Dollar. Ursprünglich hatte Katar für die WM 2022 sogar 26,6 Milliarden Euro veranschlagt, das Budget wurde jedoch zuletzt wieder halbiert.

Wie auch die Olympischen Winterspiele in Sotschi, so ist auch die Fußball-WM nicht von Skandalen verschont geblieben. Vor allem das Stadion in der russischen Exklave Kaliningrad hat zuletzt negative Schlagzeilen gemacht. Trotz hoher Geldsummen konnte der Untergrund des Stadions, der sich auf einer sandigen Insel östlich des Stadtzentrums befindet, nicht befestigt werden. Vermutlich kein gutes Omen, dass die Insel zu ostpreußischen Zeiten noch "Lomse" (altpreußisch für "Sumpf") genannt wurde. So sollen im Untergrund nicht nur Unmengen an Sand, sondern auch Millionen Euro an Geldern versickert sein. Im März wurde der Unternehmer Sijawudin Magommedow (Vermögen von 1,2 Milliarden Dollar, 81.-reichster Russe laut Forbes) festgenommen. Ihm und seinem Bruder wird vorgeworfen, rund 34 Millionen Euro veruntreut zu haben. Schon im Vorjahr waren mehrere Mitarbeiter des Projektes, darunter auch ein ehemaliger Bauminister des Kaliningrader Gebiets, wegen Korruptionsverdacht in U-Haft genommen worden. Die Probleme haben die Gesamtkosten des Stadions auf 17,8 Milliarden Rubel (rund 244 Millionen Euro) schießen lassen.