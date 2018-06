Um die Interessenlage in der EU beim Thema Zölle einzuschätzen, hilft ein Blick in die Handelsstatistik: Im vergangenen Jahr haben deutsche Autohersteller 494.000 Autos in die USA exportiert. Für VW, BMW und Daimler sind die USA ein wichtiger Exportmarkt. Die Amerikaner gaben allein im vergangenen Jahr etwa 29 Milliarden US-Dollar für den Import von Wagen und Fahrzeugteilen aus Deutschland aus.

Anders dagegen die Lage in Frankreich: Gerade einmal 8.400 Autos exportierte der deutsche Nachbar in die USA. Die zwei großen französischen Hersteller PSA und Renault sind auf Amerikas Highways kaum präsent.



494.000 versus 8.400: Diese beiden Zahlen erklären gut, warum Frankreich im Zollkonflikt mit den USA in den vergangenen Wochen sehr viel härter aufgetreten ist als Deutschland. Zwar geht es bislang um Zölle auf Stahl und Aluminium aus Europa – und der volkswirtschaftliche Schaden wird für die EU eher gering ausfallen. Aber natürlich befürchtet vor allem die deutsche Bundesregierung schon die nächste Stufe im Handelsstreit. US-Präsident Trump lässt seit Kurzem Importzölle auf Autos prüfen – Deutschlands Schlüsselindustrie.

So überrascht es kaum, dass Berlin mit Washington vor allem das Gespräch sucht. Noch im Endspurt präsentierte die EU den USA mit Unterstützung der Bundesregierung einen neuen Vorschlag und bot unter anderem an, Zölle für Industriegüter aus den USA zu senken und den europäischen Markt für mehr US-Flüssiggas zu öffnen. Doch klar ist, dass die Bereitschaft Frankreichs eher gering ist, allzu offensiv Gegenangebote zu präsentieren. Denn dann würden die USA sicherlich auch über den abgeschotteten europäischen Agrarmarkt reden wollen – den vor allem Frankreich dominiert.



Paris warnt vor ökonomischen Nationalismus

Und so wählt Paris lieber eine klare Sprache. Frankreichs Staatspräsident Emanuel Macron warnte am Donnerstagabend vor einem neuen ökonomischen Nationalismus. Die neu eingeführten Importzölle bezeichnete er während eines Telefonats mit US-Präsident Donald Trump als "Fehler", sie seien illegal. Frankreichs Präsident Emanuel Macron – innenpolitisch wegen seines Reformprogramms unter Druck – nutzt die antiamerikanische Stimmung in Teilen der französischen Bevölkerung, um Stimmung zu machen. Bundeskanzlerin Angela Merkel klang dagegen zur gleichen Zeit weitaus zurückhaltender. Sie gehe davon, dass die EU auf die neuen Zölle "klug, entschieden und gemeinsam antworten" werde.



Bislang sind es vor allem Frankreich und Deutschland und die EU-Kommission, die sich im Zollstreit äußern. Manche Länder vor allem in Osteuropa sind dagegen kaum betroffen. All diese unterschiedlichen Interessenslagen will in diesen Tagen aber niemand öffentlich machen. Zu wichtig ist allen Beteiligten, dass die EU gegenüber den USA einstimmig auftritt. Die US-Entscheidung über die Zölle habe "die Solidarität in der EU gestärkt", betonte daher auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Er und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire schafften es sogar, eine gemeinsame Pressemitteilung auf Englisch herauszugeben – wenn auch nur drei Sätze lang. Man bedauere die US-Entscheidung der US-Regierung, man werde angemessen reagieren und vor allem: Frankreich und Deutschland würden weiterhin eng und vertrauensvoll in den Fragen kooperieren.

Die EU will sich nicht spalten lassen

Die Botschaft ist klar: Europa will sich nicht auf das Spiel Trumps einlassen und sich spalten lassen. Der US-Präsident hat in den vergangenen Monaten viele Handelskonflikte angezettelt: Mit der Regierung in Peking verhandeln die USA über Chinas Marktmacht, gegenüber dem Iran verhängen sie neue Sanktionen, mit Mexiko und Kanada streitet die Trump-Regierung über eine Reform der Freihandelszone. Von all diesen Konflikten ist die EU direkt oder indirekt betroffen, schließlich ist sie der weltgrößte Wirtschaftsraum – und mit keinem anderen Markt enger verflochten als mit den USA. Doch sie ist auch nur so stark, weil es einen einheitlichen Binnenmarkt mit 500 Millionen Bürgern gibt. Wenn die USA es schaffen, die einzelnen Mitgliedstaaten gegeneinander auszuspielen, würde der wirtschaftliche und politische Einfluss der EU schwinden.



Die EU will nun reagieren. In Genf will sie am Freitag Klage vor der Welthandelsorganisation gegen die USA einreichen. Brüssel erwägt außerdem, die Stahlexporte aus anderen Ländern vorrübergehend zu beschränken, damit nicht Billigstahl aus China oder Russland nun den europäischen Markt überschwemmt und hier für einen Preisverfall sorgt. Und dann gibt es vor allem eine ausführliche Liste mit Gegenmaßnahmen. Darauf stehen zahlreiche Produkte aus den USA, auf welche die EU nun Zölle erheben will, die berühmten Jeans und der Bourbon Whiskey. Sie soll Trump innenpolitisch unter Druck setzen: Wenn US-Unternehmen von Zöllen getroffen werden, müssen sich im Herbst die Republikaner bei den Wahlen zum Kongress rechtfertigen. In welchem Umfang aber die Liste ausfällt, das wird erst in etwa zwei Wochen klar sein. Die Liste muss die Kommission jetzt mit den Mitgliedstaaten abstimmen – und auch hier werden sicherlich nationale Wirtschaftsinteressen eine Rolle spielen.

Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte dazu am Donnerstagabend in den Tagesthemen: "Wir werden dann entscheiden, wie wir die Maßnahmen umsetzen, und wann wir sie umsetzen und ob wir sie umsetzen, in welchem Ausmaß, in welcher Geschwindigkeit – sobald wir diese Prüfung abgeschlossen haben."

Mehr Bedingungen für Gegenmaßnahmen hätte er kaum aufstellen können.