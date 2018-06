China wird vom 6. Juli an Strafzölle in Höhe von 50 Milliarden Dollar auf US-amerikanische Produkte erheben. Das teilte die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua mit. In einem ersten Schritt sollen 34 Milliarden Dollar Sonderabgaben auf 545 Produktarten US-amerikanischer Herkunft anfallen, darunter Agrargüter wie Sojabohnen, Autos und Meeresfrüchte. Weitere 16 Milliarden Dollar sollen auf 114 US-Warengruppen erhoben werden, darunter Chemikalien, medizinisches Gerät und Energieerzeugnisse. Die Importzölle sind die Antwort auf die Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump, solche auf chinesische Waren zu erheben.

Trump hatte am Freitag mitgeteilt, auf chinesische Einfuhren in die USA vom 6. Juli an 50 Milliarden Dollar zusätzliche Zölle zu erheben. Die Maßnahmen sollen 1.102 chinesische Produktgruppen betreffen, darunter Autos, Flugzeugteile, Produkte aus der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie aus dem Roboter- und Maschinenbau.

Trump: "Es gibt keinen Handelskrieg"

Weitere US-Importzölle in Höhe von nochmals 50 Milliarden Dollar sind in Vorbereitung und könnten als Gegenreaktion auf die nun beschlossenen chinesischen Maßnahmen erhoben werden. Diese Ankündigungen habe die chinesische Regierung zur Kenntnis genommen, meldete Xinhua. China behalte sich das Recht auf entsprechende Gegenmaßnahmen vor.

Hintergrund des Handelsstreits ist der Vorwurf der US-Regierung, China betreibe eine unfaire Industrie- und Handelspolitik. Die Regierung in Peking missachte Patent- und Urheberrechte, um fortschrittliche Technologien etwa für Roboter und Elektroautos zu entwickeln, lautet der Vorwurf aus Washington. Schon in seinem Wahlkampf hatte Donald Trump versprochen, solche nach seiner Ansicht unfairen Praktiken bekämpfen zu wollen. Befürchtungen, eine Eskalation mit China könnte größere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben, wies Trump am Freitag zurück: "Es gibt keinen Handelskrieg", sagte er in einem Interview mit Fox News. "Sie haben so viel genommen", fügte er mit Blick auf China hinzu.

China ist einer der wichtigsten Handelspartner der USA. 2017 führten die USA Waren im Gesamtwert von 506 Milliarden Dollar aus China ein. Dem gegenüber stehen Ausfuhren im Wert von 103 Milliarden Dollar.