Jason Swede macht sich Sorgen. Der Amerikaner baut auf seinem Betrieb nahe Rochester im Bundesstaat New York neben Mais und Weizen vor allem Sojabohnen an. Rund vier Millionen Dollar erwirtschaftet er im Jahr, inzwischen hat er zehn Angestellte. Mehr als 60 Prozent des Sojas exportiert er, vor allem nach China. "China ist für uns der mit Abstand größte Exportmarkt", sagt Swede. China verwendet das Soja vor allem als Tierfutter oder verarbeitet es zu Lebensmitteln weiter. Doch ob er weiterhin auf China setzen kann, daran zweifelt der Landwirt. "Wenn die Zölle bestehen bleiben, dann verlieren wir diesen Markt", sagt er.



Seit China im April erstmals Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Soja aus den USA eingeführt hat, geht die Nachfrage zurück. Einige seiner Kunden berichten, dass der Preis für ein Bushel Soja (35,2 Liter) teilweise um bis zu 20 Prozent eingebrochen sei. "Für die Produzenten in den USA ist das eine Katastrophe", sagt Swede, der auch Vorsitzender der New York Corn and Soybean Growers Association ist, dem Dachverband der regionalen Mais- und Sojabauern.

Wie auf dem Schulhof

Seit einigen Tagen eskaliert der Handelsstreit der beiden weltgrößten Volkswirtschaften. Vergangene Woche hatte das Weiße Haus angekündigt, Importzölle auf chinesische Güter im Wert von 50 Milliarden Dollar zu erheben. So will Trump Peking dazu zu bewegen, umstrittene Handelspraktiken aufzugeben, mit denen es sich nach Meinung der Amerikaner einen unfairen Wettbewerbsvorteil verschafft.



China kündigte daraufhin an, Zölle auf US-Güter im Wert von 70 Milliarden Dollar einzuführen. Das wiederum konterte Trump mit der Ankündigung, weitere Zölle auf chinesische Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar zu erheben. Weitere Erhöhungen behielt er sich vor. Wäre dies ein Schulhofstreit, kommentierte der US-Sender NPR, dann habe Trump gerade das Klappmesser gezückt.



Für den US-Präsidenten sind die Zölle vor allem ein Instrument, um sein Wahlkampfversprechen "America first" einzulösen und das vermeintliche Ungleichgewicht zwischen China und den USA in den Handelsbilanzen auszubessern. Viel zu lange hätten Europa und Asien auf Kosten der USA ihre eigene Wirtschaft angekurbelt, so die Argumentation. Trump spekuliert darauf, dass die Regierung in Peking angesichts eines Handelsüberschusses von 375 Milliarden Dollar gegenüber den USA kaum mehr reagieren kann: Worauf soll es noch Importzölle erheben? China, so die Überzeugung, sei abhängiger von Amerika als andersherum.



Doch viele US-Unternehmen fürchten, zum Bauernopfer im Kräftemessens zwischen Washington und Peking zu werden. Man teile zwar die Bedenken des Präsidenten gegenüber den Geschäftspraktiken der Chinesen, so der Business Roundtable, eine der einflussreichsten Wirtschaftslobbygruppen in Washington. "Einen Handelskrieg zu riskieren ist aber der falsche Weg, um die Probleme mit China zu lösen." Am Ende könnte sich die Trump-Regierung mit dem harten Kurs gegenüber China selbst schaden. Denn Peking weiß, wo die US-Wirtschaft angreifbar ist. Mit seinen Vergeltungszöllen zielt es vornehmlich auf Agrarprodukte wie Fleisch, Milch und Getreide, aber auch den Energiesektor und die Autoindustrie. Damit trifft die chinesische Regierung vor allem jene Regionen, die bei der Präsidentschaftswahl mit überwältigender Mehrheit Donald Trump gewählt haben.