Nach der US-Entscheidung zu Strafzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der EU rechnet Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zunächst mit negativen Folgen für die USA selbst. Durch die Strafzölle werde "viel volkswirtschaftlicher Schaden angerichtet". Die schädlichen Auswirkungen würden in den USA früher und deutlicher spürbar als in Europa, sagte Altmaier in den ARD-Tagesthemen.

Die Entscheidung der USA sei auch nicht in Übereinstimmung mit den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) gefallen, kritisierte Altmaier. Es sei aber die Solidarität innerhalb der Europäischen Union verstärkt worden, da die Länder nun gemeinsame Maßnahmen diskutieren würden. Bei der WTO sei ein Verfahren eingeleitet worden, das Gegenmaßnahmen möglich machen könnte. Er rechne für die kommenden Tage mit vielen Ankündigungen aus den USA und aus Europa. Er wolle sich "dadurch erst einmal nicht bluffen lassen", sagte Altmaier.

Altmaier hatte zuvor bereits darauf hingewiesen, dass es schon einmal gelungen sei, "eine US-Zollmaßnahme wieder außer Kraft zu setzen, durch gemeinsames und geschlossenes Auftreten der Europäer". Beim letzten Stahlstreit mit den USA ab 2002 hatte die EU vor der WTO recht bekommen, der damalige US-Präsident George W. Bush hob die Zölle daraufhin auf.

US-Handelsminister Wilbur Ross hatte mitgeteilt, dass die USA ab diesem Freitag Strafzölle auf Importe von Stahl und Aluminium aus der EU erheben. US-Präsident Donald Trump hatte die Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium bereits im März verhängt, der EU aber dann eine vorläufige Ausnahme gewährt.

Die Verhängung der Strafzölle überschattet auch das G7-Treffen der Finanzminister im kanadischen Whistler. "Das ist kein guter Tag für die transatlantischen Beziehungen", sagte Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) nach der Ankunft. Er werde US-Finanzminister Steven Mnuchin klarmachen, dass es Gegenmaßnahmen geben werde. "Die Europäische Union wird jetzt stark reagieren und auch klug."

Mit der Entscheidung von Trump stehen in der G7-Gruppe der sieben wichtigsten westlichen Industrienationen nun sechs Staaten gegen einen – die anderen Mitglieder Deutschland, Japan, Italien, Frankreich, Großbritannien und Kanada bekennen sich zum freien und fairen Handel ohne Strafzölle zwischen den Partnern. "Die Entscheidung der amerikanischen Regierung, einseitig Strafzölle zu verhängen, ist falsch", kritisierte Scholz. "Sie ist aus meiner Sicht auch rechtswidrig, denn wir haben klare Regeln, wie international über Zölle entschieden wird. Und das ist ein Bruch mit diesen Regeln." Man müsse ganz klar sagen, "dass der Hinweis darauf, dass es sich hier um nationale Sicherheit handelt, ziemlich fadenscheinig ist".



Kritik an US-Strafzöllen auch aus dem eigenen Land

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kritisierte die verhängten US-Strafzölle in einem Telefonat mit Trump. Diese seien illegal und ein Fehler, sagte Macron, wie der Elysée-Palast mitteilte. "Wirtschaftlicher Nationalismus" bestrafe alle, auch die USA.

Macron kündigte an, dass die EU "entschlossen und angemessen" reagieren werde. Macron, der sich bislang für eine gute Beziehung zu Trump eingesetzt hat, rief den US-Präsidenten auf, an Verhandlungen mit der EU, China und Japan zur Stärkung der Regeln der WTO teilzunehmen. Wie Trump reagierte, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Frankreichs Finanminister Bruno Le Maire sagte, Frankreich werde keine Handelsgespräche mit den USA aufnehmen, so lange die Strafzölle in Kraft seien. "Wir lehnen es ab, unter Druck zu verhandeln", sagte er auf dem Weg zum G7-Finanzministertreffen in Kanada.

Kanada reagierte umgehend mit Vergeltungszöllen auf die Strafzölle der USA. Auf Güter wie Stahl und Aluminium würden ab dem 1. Juli Zölle von 25 Prozent erhoben, auf weitere Güter wie unter anderem Ahornsirup oder Kaffee 10 Prozent, teilte Premierminister Justin Trudeau mit. Die US-Strafzölle bezeichnete er als "komplett inakzeptabel".

US-Präsident Trump zeigt sich trotz der weltweiten Empörung unnachgiebig. Die Tage, in denen die USA bei Handelsdeals übervorteilt würden, "sind vorbei", erklärte Trump in einer Reaktion auf die Kritik von Trudeau.

Kritik an der Verhängung der US-Strafzölle kam auch aus dem eigenen Land. Das Vorgehen der US-Regierung "nimmt Amerikas Verbündete ins Visier, wenn wir mit ihnen zusammenarbeiten sollten, um die unfairen Handelspraktiken von Ländern wie China anzugehen", sagte der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Paul Ryan. Es gebe bessere Wege als Strafzölle, um amerikanischen Arbeitern und Verbrauchern zu helfen. Er wolle mit Trump auf "diese besseren Optionen" hinarbeiten, sagte der Vorsitzende des Unterhauses weiter. Welche Alternativmaßnahmen ihm vorschweben, sagte Ryan nicht.