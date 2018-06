In den bundesdeutschen Kliniken fehlen laut Dienstleistungsgewerkschaft ver.di etwa 80.000 Krankenpflegekräfte. Ein Belastungscheck habe ergeben, dass das Personal derzeit nur bis zum 25. eines Monats ausreiche, sagte das für den Bereich Gesundheit zuständige ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler. Deshalb müssten mindestens 22 Prozent mehr Pflegestellen in den Krankenhäusern geschaffen werden. Ähnlich alarmierend sei der Personalmangel in der Altenpflege. Hier fehlten bundesweit etwa 63.000 Pflegekräfte.

Die Personaldecke sei "erschreckend kurz", sagte Bühler. Unter diesen Bedingungen sei eine "würdevolle Pflege" weder für die Patientinnen und Patienten noch für die Pfleger möglich. Das System funktioniere nur, weil die Beschäftigten vielfach über ihre Belastungsgrenzen gingen. Pflegekräfte würden "regelrecht verschlissen". Bei einer Nachtschicht sei eine einzige Pflegekraft mitunter für 30 bis 40 Patienten zuständig, sagte Bühler. An dem stichprobenartigen Belastungscheck von ver.di hatten sich vom 1. März bis 30. Mai 166 Krankenhäuser mit 590 Stationen und 13.000 Beschäftigten beteiligt.

Zur Gesundheitsministerkonferenz der Länder an diesem Mittwoch in Düsseldorf ruft ver.di die Kranken- und Altenpflegerinnen zu einer Demonstration auf. Die Gewerkschaft fordert bundesweit gesetzliche Vorgaben für die Personalausstattung in Krankenhäusern und Altenheimen. Zudem verlangt sie eine spürbare Entlastung der Beschäftigten. Alleine in den deutschen Kliniken schiebe das Personal einen Berg von 35,7 Millionen Überstunden vor sich her, sagte Bühler. Dies entspreche 32,5 Überstunden pro Beschäftigtem.



Die von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Aussicht gestellten 13.000 Stellen in der Altenpflege seien bei Weitem nicht ausreichend, so ver.di. Um alle Bundesländer "auf das bisher beste, aber noch nicht ausreichende" Pflegeniveau in Bayern anzuheben, seien zusätzlich 63.000 Stellen notwendig. Derzeit arbeiteten in Deutschland etwa eine Million Beschäftigte in der Pflege, davon 450.000 in 13.600 stationären Einrichtungen.

Pflegenotstand - »Wir sehen uns gezwungen, das Leben unserer Patienten zu gefährden« © Foto: Report Mainz / SWR

Weniger als 2.000 Euro im Monat

Die Gewerkschaft fordert auch mehr Geld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege. Die Durchschnittsbezahlung einer Altenpflegekraft liegt laut ver.di bei monatlich 2.600 Euro. Es gebe aber starke regionale Unterschiede, sagte Bühler. In Ostdeutschland verdiene ein Altenpfleger oft weniger als 2.000 Euro im Monat. Darauf müsse der Staat endlich reagieren. In den Krankenhäusern mit einer weitaus stärkeren Tarifbindung liege der Durchschnittsverdienst für Pflegekräfte bereits heute bei 3.200 Euro monatlich.

Auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz appellierte an die Gesundheitsminister, eine klare Antwort auf den Mangel an Pflegekräften zu geben. Notwendig seien verbindliche und patientenorientierte Personalschlüssel für alle Abteilungen in Kliniken, sagte Vorstand Eugen Brysch.