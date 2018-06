Wegen des Handelsstreits mit den USA sehen Ökonomen zunehmend größere Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung. Das Ifo-Institut in München schätzt die Aussichten für die Konjunktur in Deutschland erheblich pessimistischer ein als noch im Frühjahr: Die Münchner Forscher senkten ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) in diesem Jahr von 2,6 auf 1,8 Prozent. Als Erklärung sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser: "Die Wirtschaft hat sich in den ersten Monaten des Jahres deutlich schlechter entwickelt als gedacht."

Inzwischen investierten die Unternehmen auch weniger, sagte Wollmershäuser. Zudem drohe die Gefahr einer neuen Eurokrise. Als Brandherd könne sich vor allem Italien erweisen, wo die neue Regierung trotz hoher Verschuldung mehr Geld ausgeben wolle. "Die Abwärtsrisiken für die deutsche Wirtschaft haben sich deutlich erhöht", sagte Wollmershäuser. "Sie überwiegen bei Weitem." So dürften die Exporte in diesem Jahr nicht mehr so kräftig zulegen wie im vergangenen, ebenso der private Konsum und die Investitionen.

"Gleichwohl glauben wir, dass sich der deutsche Aufschwung fortsetzt, wenn auch nicht in demselben Tempo wie 2017", fügte Wollmershäuser hinzu. Die Zahl der Arbeitslosen etwa soll weiter sinken und 2019 mit 2,2 Millionen um rund 300.000 niedriger liegen als 2017. Für 2019 senkten die Forscher ihre Prognose für das BIP-Wachstum von 2,1 auf ebenfalls 1,8 Prozent.

Der Überschuss des Staates soll in beiden Prognosejahren bei jeweils 38 Milliarden Euro liegen. Der viel kritisierte Überschuss in der Leistungsbilanz – also der Differenz zwischen Ein- und Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen – dürfte sich in diesem Jahr auf 267 Milliarden Euro belaufen, was 7,9 Prozent des BIP entspräche. Der Ifo-Prognose zufolge erreicht der Leistungsbilanzüberschuss 2019 eine Höhe von 268 Milliarden Euro, das wären 7,6 Prozent des BIP. Die EU-Kommission sieht schon Werte ab sechs Prozent als stabilitätsgefährdend an.



Skeptischer im Hinblick auf das Wirtschaftswachstum ist auch das Essener RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Es senkte seine Prognose für das laufende Jahr von 2,4 auf 1,8 Prozent; für 2019 erwarten die RWI-Forscher einen BIP-Anstieg von 1,5 Prozent statt bislang 1,9 Prozent. Zuvor hatten schon das Berliner DIW und das IWH in Halle ihre Erwartungen kräftig nach unten korrigiert.

"Das außenwirtschaftliche Klima ist rauer geworden", erläuterte RWI-Chefökonom Roland Döhrn. Zwar seien "nur kleine Teile des deutschen Exports von den durch die USA verhängten Zöllen betroffen", so Döhrn. Er fürchtet aber, dass "das Aufkeimen des Protektionismus" sich negativ auf das Exportklima auswirkt "und Unternehmen vorsichtiger agieren". US-Präsident Donald Trump hat Strafzölle auf Aluminium und Stahl aus den EU-Ländern eingeführt, als nächstes könnten welche auf Autos folgen.