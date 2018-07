Für Unternehmen in Deutschland wird es zunehmend schwieriger, Auszubildende zu finden. In jedem dritten Betrieb blieben 2017 Ausbildungsplätze unbesetzt. Das zeigt eine Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK). Es ist der höchste Wert, den die DIHK je erhoben hat. 2008 war es noch nur jedes fünfte Unternehmen, das nicht genügend Auszubildende anstellen konnte. Besonders schwierig ist die Situation in den östlichen Bundesländern: Hier findet derzeit fast jeder zweite Betrieb nicht genügend Auszubildende.



Der Studie zufolge gibt es zu wenige qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber, um den Bedarf zu decken. Bundesweit erhielten zwei von drei der Firmen, die nicht alle Ausbildungsstellen besetzen konnten, keine geeignete Bewerbung. Und jedes vierte dieser Unternehmen bekam keine einzige Bewerbung.



"Ich sehe darin eine gefährliche Entwicklung: Deutschland gehen die Fachkräfte aus", sagt DIHK-Präsident Eric Schweitzer. "Zuerst bleiben Aufträge 'nur' länger liegen, dann aber müssen Unternehmen sogar ganz passen – bis dahin, dass ganze Branchen in schwieriges Fahrwasser geraten."

Firmen werben mit mehr Gehalt und mehr Urlaub

Betrachtet man einzelne Branchen, zeigen sich die größten Probleme bei der Azubi-Suche im Gastgewerbe, also etwa in Hotels und Restaurants, und im Baugewerbe. Die wenigsten Schwierigkeiten haben Immobilienunternehmen.



Vor diesem Hintergrund wollen sich Betriebe attraktiver für Auszubildende machen. Dafür bieten sie vermehrt kombinierte Aus- und Weiterbildungen, Zusatzqualifikationen und Auslandsaufenthalte an, heißt es in der Studie. 16 Prozent der Firmen werben mit Anreizen wie zusätzlichen Urlaubstagen oder mehr Gehalt um die Auszubildenden.

Außerdem bemühen sich Unternehmen verstärkt um bestimmte Bewerbergruppen wie Studienabbrecher. Vier von fünf Betrieben geben der Studie zufolge lernschwachen Jugendlichen eine Chance und jeder siebte bildet derzeit Flüchtlinge aus. An der Onlineumfrage der DIHK beteiligten sich 10.335 Unternehmen.

Bald geht auch noch die Generation der Babyboomer in Rente

Für die meisten Betriebe sind IT-Kenntnisse ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Bewerber, heißt es in der Studie. Außerdem fordern sie gute Kommunikationsfähigkeit und strukturiertes und selbstständiges Arbeiten. Mehr als jede zweite Firma fördert diese Eigenschaften durch Azubi-Projekte.



Die meisten Firmen, die nicht mehr genug Auszubildende finden, beklagen, dass die Schulabgänger unklare Vorstellungen von Berufen und Ausbildungen haben. Die DIHK fordert deshalb, dass die Berufsorientierung an Schulen ausgebaut werden muss, insbesondere an Gymnasien.

Eine Entwicklung verschärft der DIHK zufolge bald die Situation der Betriebe weiter: Zunehmend gingen erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Baby-Boomer-Generation in Rente. Viele Personalabteilungen stellten sich darauf ein, dass ab dem Jahr 2020 viele Mitarbeiter in Rente gehen.