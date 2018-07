Im ersten Halbjahr dieses Jahres haben chinesische Investoren im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2017 deutlich weniger Geld in europäische Firmen angelegt. Doch deutsche Firmen sind weiterhin beliebte Kaufobjekte, wie aus einer Studie der Unternehmensberatung EY hervorgeht.



Von 14,9 Milliarden Dollar, die Investoren aus China für Beteiligungen und Übernahmen von insgesamt 111 Unternehmen in Europa im untersuchten Zeitraum ausgaben, flossen 9,9 Milliarden Dollar in 22 deutsche Firmen. Im ersten Halbjahr vergangenen Jahres hatten sich chinesische Anleger noch mit 31,6 Milliarden Dollar an 126 europäischen Konzernen beteiligt, davon 26 in Deutschland.



Der europaweit größte Deal im ersten Halbjahr 2018 war der Einstieg des Autobauers Geely bei Daimler, gefolgt von der Übernahme des französischen Computerspielproduzenten Ubisoft durch Tencent und der noch laufenden Übernahme des bayerischen Autozulieferers Grammer durch Ningbo Jifeng.

Im Vergleich zum Jahr 2016 sei die Summe der Investitionen stark gesunken: Im ersten Halbjahr 2016 hätten chinesische Investoren insgesamt 72,9 Milliarden Euro für 176 europäische Unternehmen ausgegeben.

"Sorge vor einem Ausverkauf von Know-how"

In Deutschland belegten chinesische Investoren den vierten Platz, hinter Anlegern aus den USA, Großbritannien und der Schweiz. In Europa hätten "politische Bedenken und die Sorge vor einem Ausverkauf von Know-how" zugenommen, sagte Yi Sun, China-Expertin bei EY. Verkäufer forderten mittlerweile häufig schon bei der Vertragsunterzeichnung hohe Garantien. Gleichzeitig sei es für chinesische Investoren schwieriger geworden, Bankbürgschaften zu erhalten.



Zudem verschiebe sich das Interesse der Käufer, erläuterte Yi Sun: Während die Übernahmen klassischer Industrieunternehmen deutlich zurückgegangen seien, hätten Investoren erstmals signifikant Konsumgüterhersteller gekauft. Auch im Energie- und Rohstoffsektor hätten chinesische Anleger vermehrt investiert.

