Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) belastet zunehmend die Sozialversicherungen und staatliche Fonds. Sie müssen heute für angelegtes Geld Zinsen zahlen statt wie früher Zinsen zu bekommen. So habe die Gesetzliche Rentenversicherung für 2017 erstmals sogenannte negative Vermögenserträge von 49 Millionen Euro ausweisen müssen, berichtet das Handelsblatt. Für das laufende Jahr rechne man mit einem negativen Wert in ähnlicher Höhe, zitiert die Zeitung aus einem Papier des Leiters des Geschäftsbereichs Finanzen, Wilfried Husmann.

Die Rentenversicherung leidet dem Bericht zufolge besonders unter der EZB-Geldpolitik, da sie ihr Geld größtenteils für maximal zwölf Monate und sehr konservativ anlegen muss. Die Rücklagen müssen jederzeit abrufbar, also liquide verfügbar sein. Sie ist auch gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Rücklagen vor allem sicher anzulegen. Derzeit aber sind Einlagen bei Kreditinstituten, Staatsanleihen oder Pfandbriefe unrentabel. Würde mit den Beiträgen der gesetzlich Versicherten spekuliert werden, würde das ein ständiges Auf und Ab der Beiträge bedeuten, Zahlungsausfälle könnten drohen.

Andere Sozialkassen hätten ebenfalls Probleme, heißt es weiter in dem Bericht. So seien beim Gesundheitsfonds Negativzinsen in Höhe von 4,5 Millionen Euro angefallen. Betroffen seien auch die gesetzlichen Krankenkassen. "Allein im ersten Halbjahr sind in der AOK-Gemeinschaft sechs Millionen Euro an Negativzinsen angefallen. Gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum bedeutet dies eine Zunahme um rund 25 Prozent", sagte der Chef des Finanzmanagements beim Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK), Andreas Grein. Die Lage habe sich für alle Kassen in den vergangenen Monaten weiter zugespitzt, bestätigte Thomas Thierhoff, der Geschäftsbereichsleiter Finanzen und Controlling bei der Techniker Krankenkasse.