Allzu hoch waren die Erwartungen an das Treffen in Washington nicht. Schließlich hatte der US-Präsident keine Gelegenheit ausgelassen, um deutlich zu machen, was er von den Partnern in Europa hält. Nach dem G7-Gipfel in Kanada hatte Donald Trump die EU zum "Feind" erklärt, später sah er in der Milliardenstrafe für Google durch die EU-Kommission einen weiteren Beleg dafür, dass Europa die USA ausnehme. In der vergangenen Woche warf er den Europäern gemeinsam mit China Währungsmanipulation vor und drohte mit neuen Zöllen auf Autoimporte, sollte das Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kein Erfolg werden. Am Tag vor dem Treffen stellte er für alle, die daran zweifelten, auf Twitter noch einmal klar: "Zölle sind großartig!"

Im Rosengarten des Weißen Hauses aber herrschte am Mittwoch nach mehrstündigen Gesprächen plötzlich Einigkeit. Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker versprachen den Abbau von Handelsbarrieren, bestehende Vergeltungszölle sollen geprüft, auf weitere Abgaben vorerst verzichtet werden. Stattdessen plane man ein gemeinsames Expertenteam, das an einer langfristigen Strategie arbeiten werde. Das Ziel: eine Partnerschaft, von der sowohl die EU als auch die USA profitieren. Auch neue Zölle auf Autoimporte, vor denen man sich in Detroit wie in Wolfsburg gefürchtet hatte, sind damit erst einmal kein Thema mehr. "Das war ein sehr großer Tag für fairen und freien Handel", sagte ein zufriedener Trump.

Noch sind die Details der Vereinbarung unklar, doch manche gingen am Nachmittag in den USA so weit, auf eine Rückkehr zur Europapolitik von Ex-Präsident Barack Obama zu hoffen. Wie radikal der Kurswechsel von Trump wird, ist noch offen, aber dass sich in seiner Haltung etwas geändert hat, scheint offensichtlich.



Schließlich war Trump bis zum Treffen mit Juncker damit beschäftigt, sein Wahlversprechen umzusetzen, die US-Industrie mit gezielten Eingriffen vor der Konkurrenz aus dem Ausland und unfairen Handelspraktiken zu schützen. Innerhalb weniger Monate hatte er Zölle auf Güter im Wert von 92 Milliarden Dollar erlassen und das Verhältnis mit den wichtigsten Handelspartnern – pro Jahr tauschen allein die EU und die USA Waren und Leistungen im Wert von 1,1 Billionen Dollar aus – aufs Spiel gesetzt.



Widerstand wächst auch in der Heimat

Es war ein Preis, den der Präsident bereitwillig zahlte, solange er sich der Unterstützung seiner Wählerinnen und Wähler gewiss war. In den vergangenen Wochen aber ist nicht nur im Ausland der Widerstand gegen Trumps Strategie gewachsen. Auch in der Heimat fürchtet man sich zunehmend vor den Folgen von Trumps protektionistischer Handelspolitik. Der Rückhalt für die Politik des Präsidenten schwindet – in Teilen auch bei der Basis. Erst am Morgen beschwerte sich Trump auf Twitter, Verhandlungen dauerten unnötig lange, wenn ihm die Kritiker "permanent auf den Fersen" seien. "Der Präsident steht mit seiner Handelspolitik allein da", titelte Politico.