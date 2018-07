Vor dem Besuch von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei US-Präsident Donald Trump hat sich EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) zum Handelsstreit zwischen der EU und den USA geäußert. Demnach wolle man noch in diesem Jahr mit den USA über eine umfassendere Aufhebung und Senkung von Zöllen verhandeln, um damit eine weitere Eskalation im Handelsstreit, einen "Handelskrieg", zu vermeiden, sagte er im Deutschlandfunk.

Laut Oettinger könnte es derartige Verhandlungen schon in einem halben Jahr geben. "Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit – die nächsten Schritte sind ja in den USA dann im September vorgesehen", sagte er mit Blick auf die von den USA geplanten Zölle auf Autos. Zuvor müssten die USA ihre Sonderzölle auf Stahl und Aluminium aufheben.

Maas: EU darf sich nicht erpressen lassen

Juncker will am heutigen Mittwoch in Washington US-Präsident Trump von Auto-Zöllen abhalten. "Wir sitzen hier nicht auf der Anklagebank. Insofern brauchen wir uns auch nicht zu verteidigen", sagte Juncker dem ZDF. Zudem kann es ja auch sein, "dass Herr Trump uns auch etwas anzubieten hat". Wenn sich Trump tatsächlich gesprächsbereit zeigen sollte, müsste sich die EU-Kommission von den EU-Staaten erst einmal ein einstimmiges Mandat für echte Verhandlungen holen.



Bundesaußenminister Heiko Maas gab Juncker eine klare Handlungsempfehlung mit auf den Weg: "Die EU muss sich wehren und darf sich nicht erpressen lassen", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir müssen die EU zusammenhalten und uns gemeinsam selbstbewusst gegen Strafzölle wehren." Die europäischen Vergeltungsmaßnahmen würden im Fall neuer Zölle ein ganz anderes Ausmaß annehmen als die in Reaktion auf Stahl- und Aluminiumzölle, machte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström deutlich.

Ob Trump sich von neuen Zöllen abbringen lässt, ist fraglich – schließlich schwört der US-Präsident seine Landsleute auf einen harten Handelskonflikt ein. Vor dem Treffen twitterte er Drohungen in Richtung EU. Junckers Besuch im Weißen Haus wertete er als Eingeständnis der Schwäche der Europäer: "Sie kommen alle an. Sie wollen diese Zölle nicht gegen sie verhängt haben." Der US-Präsident ergänzte: "Was die EU uns antut, ist unglaublich. Wie schlecht."



Ungleiche Zollbeschränkungen

Die USA erheben im Pkw-Segment tatsächlich deutlich niedrigere Importzölle als die EU. Hier verlangen die Europäer zehn Prozent, die Amerikaner lediglich 2,5. Allerdings liegen die US-Einfuhrzölle für leichte Nutzfahrzeuge – dazu zählen Pick-up-Trucks und viele größere SUV – bereits seit Jahrzehnten bei 25 Prozent. Gerade solche Fahrzeuge sind bei US-Kunden sehr beliebt und dominieren die Verkaufslisten.

Im Schnitt sind die EU-Importzölle eindeutig höher als die der USA. Nach Berechnungen des ifo-Instituts, das die Zölle für mehr als 5.000 Produkte verglich, liegt der ungewichtete Durchschnittszoll der EU bei 5,2 Prozent, jener der USA hingegen bei nur 3,5 Prozent. Bei 48 Prozent aller Produkte verlangt die EU demnach einen höheren Zollsatz als die USA, nur bei 30 Prozent ist das Umgekehrte der Fall. "Die EU ist keineswegs das Paradies für Freihändler, für das sie sich gerne hält", sagt ifo-Experte Gabriel Felbermayr. Handelskommissarin Malmström weist darauf hin, dass die USA beispielsweise im Bereich der Dienstleistungen einen Handelsüberschuss gegenüber der EU aufweisen.