Der Handelsstreit der beiden weltweit größten Volkswirtschaften hat begonnen: Seit Mitternacht US-Ostküstenzeit gelten US-Zölle auf chinesische Importe, wie das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer mitteilte. Die Abgabe von 25 Prozent betrifft Waren im Wert von 34 Milliarden US-Dollar. Sie betreffen 818 Produkte, darunter Autos, Flugzeugteile und Festplatten.

Chinas Regierung verkündete unmittelbar darauf "den notwendigen Gegenangriff", ohne genaue Details zu nennen. Die USA hätten "den größten Handelskrieg in der Wirtschaftsgeschichte" eingeleitet, sagte der Sprecher des Handelsministeriums in Peking. Die Volksrepublik will dem Ministeriumssprecher zufolge nun die Welthandelsorganisation (WTO) über die Situation informieren. China hatte schon vorher Maßnahmen etwa auf Sojabohnen und Schweinefleisch aus den USA angekündigt.

Aber auch US-Präsident Donald Trump hat weitere Schritte geplant: In zwei Wochen würden weitere Zölle auf zusätzliche Güter aus der Volksrepublik im Wert von 16 Milliarden Dollar folgen, sagte er auf einer Flugreise zu einem Wahlkampfauftritt in Montana vor Journalisten. Sollte die chinesische Regierung nicht aufgeben und weiter mit Vergeltung reagieren, seien die USA bereit, chinesische Importe mit Zöllen von bis zu 200 Milliarden Dollar – und dann mit zusätzlich 300 Milliarden Dollar – zu belegen, drohte Trump.

Welthandel - Warum gibt es Handelskonflikte? Der Handelsstreit der weltweit größten Volkswirtschaften hat begonnen: Die USA erheben Importzölle auf Waren aus China. Das Video erklärt Auslöser und mögliche Folgen. © Foto: Liza Arbeiter

Trump wirft China Technologie-Diebstahl vor

Falls der US-Präsident seine Drohungen umsetzt, beliefe sich der Wert der betroffenen Güter aus China auf voraussichtlich 550 Milliarden Dollar. Dies läge sogar noch 506 Milliarden Dollar über dem Wert der Güter, die die Volksrepublik im vergangenen Jahr in die USA exportierte. Trumps Regierung argumentiert, dass China Raubtiertaktiken anwende, um technologisch an den USA vorbeizuziehen. Neben dem Diebstahl von Technologien gehöre dazu die Auflage für US-Unternehmen, im Gegenzug für Zugang zum chinesischen Markt Hightech-Wissen weitergeben zu müssen.



Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht die betroffenen Handelsvolumina derzeit noch als zu klein an, als dass der Handelskonflikt zwischen China und USA allein zu größeren Problemen für die Weltwirtschaft führen könnte. Allerdings werden Effekte durch die Verunsicherung der Märkte und eine mögliche Eskalationsspirale befürchtet.

Trump geht an mehreren Fronten gegen die mit einem Defizit von mehr als 800 Milliarden US-Dollar belastete Handelsbilanz seines Landes vor: Er belegte auch die Nachbarn Kanada und Mexiko sowie die Europäische Union mit Zöllen auf Stahl- und Aluminium. Auch diese Länder reagierten mit Zöllen.

Der Vorsitzende der US-Handelskammer in China, William Zarit, bezeichnete die Importzölle auf chinesische Produkte als kontraproduktiv. "Es gibt keine Gewinner in einem Handelskrieg", sagte Zarit. Zwar litten die 900 in China tätigen Mitgliedsunternehmen der Handelskammer unter ungerechten Wettbewerbsbedingungen in der Volksrepublik. Ihnen sei aber auch klar, dass sie von wachsenden Spannungen zwischen den USA und China negativ beeinflusst würden. Beide Regierungen sollten an den Verhandlungstisch zurückkehren, forderte der Wirtschaftsvertreter.

Kritik kommt zudem aus Trumps eigener Partei. Einige Republikaner sehen in den Zöllen versteckte Steuern. Kritiker glauben, dass ein Teil von Trumps in der Unternehmerschaft gefeierter Steuerreform dadurch neutralisiert werden kann. Und auch in den von Zöllen betroffenen US-Branchen herrscht Sorge. Dies gilt insbesondere für die Bauern. China, Kanada und Mexiko verlangen etwa künftig erhöhte Zölle auf Schweinefleisch-Produkte, die EU hat Whiskey mit Zöllen belegt.

Mehrere Länder und auch die EU haben Klage bei der Welthandelsorganisation WTO eingereicht. Trump droht seinerseits mit einem Austritt aus der WTO. Derzeit blockieren die USA die Neubesetzung von Stellen im Schiedsgericht der Organisation. Sie argumentieren, bei der Besetzung der Richterstellen seien US-Interessen bisher nicht ausreichend gewürdigt worden.