In deutschen Großstädten sind die Preise für Eigentumswohnungen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. In der Hauptstadt Berlin verteuerten sich die Wohnungen besonders stark, zeigen Daten des Verbands deutscher Pfandbriefbanken, über die die Zeitschrift Finanztest berichtete.

Die Preise für Wohnungen in Berlin stiegen demnach von Ende 2016 bis Ende 2017 im Schnitt um 15,6 Prozent. Frankfurt am Main liegt mit einem Anstieg von 12,5 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von Hamburg (11,4), Stuttgart (11,3) sowie Köln (10,8 Prozent). Im bundesweiten Schnitt hätten Käufer von Eigentumswohnungen Ende 2017 sieben Prozent mehr zahlen müssen als ein Jahr zuvor. Basis der Berechnungen sind tatsächlich abgeschlossene Kaufverträge, nicht Annoncen oder Maklerumfragen.

Orte, an denen Wohnimmobilien nicht oder nur wenig teurer wurden, gibt es nach den ausgewerteten Daten nur noch in Ostdeutschland. Zum Beispiel kosteten Eigentumswohnungen in Frankfurt (Oder) binnen Jahresfrist nur 0,9 Prozent mehr, im Raum Görlitz 1,7 oder im Kreis Vorpommern-Greifswald 2,1 Prozent.

200.000 Euro für Einfamilienhaus in Cottbus – oder Zwei-Zimmer-Wohnung in Köln

Nach wie vor ist jedoch das Preisniveau bei Wohnimmobilien von Standort zu Standort extrem unterschiedlich. In Magdeburg und Cottbus etwa gibt es dem Bericht zufolge für rund 200.000 Euro ein 130 Quadratmeter großes Einfamilienhaus. Für das gleiche Geld erhalte man in Köln oder Düsseldorf nur eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. In München reiche der Betrag gerade mal für eine Studentenbude.

Neben dem Trend zur Geldanlage in Sachwerte treiben vor allem die extrem niedrigen Zinsen sowie die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt die Nachfrage nach Immobilien an. Zugleich hält die Anzahl der Neubauten nicht mit der Nachfrage Schritt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnte erst kürzlich vor der potenziellen Gefahr einer möglichen Immobilienblase. Der Preisanstieg bei Immobilienpreisen habe in Deutschlands "dynamischsten Städten eine genaue Beobachtung verdient", hieß es in einem IWF-Länderbericht. Die globale Finanzkrise 2008/2009 hatte ihren Ausgangspunkt auf dem US-Immobilienmarkt, wo die Preise nach jahrelangem Boom kollabierten.



Die Bundesbank hatte vor einigen Monaten von Preisübertreibungen vor allem in Städten gesprochen. Nach der damaligen Einschätzung hat sich der rasante Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt etwas abgeschwächt. "Während sich Wohnraum in städtischen Gebieten mit mehr oder weniger unvermindertem Tempo verteuerte, ermäßigte sich der Preisanstieg in Deutschland insgesamt etwas", schrieben die Experten.