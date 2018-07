Es ist der größte Posten im Haushalt der Europäischen Union: die gemeinsame Agrarpolitik. Alle sieben Jahre verhandeln die Mitgliedsstaaten neu, wie sie ihre Landwirte unterstützen wollen, auch dieses Jahr wieder. Jürgen Hirschfeld, 61, bewirtschaftet gemeinsam mit seinem Sohn Dirk, 40, im Harzvorland 180 Hektar mit Zuckerrüben, Getreide und Raps. Mit einem Kollegen zusammen hat Hirschfeld außerdem einen Milchviehbetrieb mit 120 Hektar. Hier berichtet der Landwirt, wie wichtig die Subventionen für ihn sind, vor allem bei extremem Wetter wie in diesem Jahr.



"Der Gewinn, den ich mit meinem Sohn mache, schwankt jedes Jahr enorm: um 20.000 bis 50.000 Euro, mal nach oben, mal nach unten. Das hat zwei Gründe: zum einen die unsteten Preise, zum anderen die Ernte, die jedes Jahr unterschiedlich ausfällt. Das versuchen wir zwar zu kalkulieren, aber der liebe Herrgott lässt es auch mal im falschen Monat regnen, und dann erzielt man eben nicht den erhofften Ertrag.

Dieses Jahr ist es wegen der Dürre so schlimm wie nie. Beim Getreide haben wir 25 Prozent weniger Ertrag, beim Mais 30 Prozent weniger, beim Heu für die Kühe ist es noch schlimmer. Wenn man nur einen Ausfall hat, kann man das auffangen, aber nicht, wenn es wie jetzt alle Früchte trifft. Letztes Jahr war es schwierig, weil es viel zu viel geregnet hat, wir haben 10 bis 15 Prozent der Ernte verloren. Dass das Wetter zwei Jahre in Folge so dramatisch in unterschiedliche Richtungen geht, haben wir noch nicht erlebt.



Die Kühe kriegen jetzt schon Winterfutter

Wir müssen schauen, ob wir alle Kühe über den Winter bekommen oder ob wir die ein oder andere Kuh zum Schlachter geben müssen. Auf der Weide wächst nichts mehr, die Kühe kriegen jetzt schon das Winterfutter. Wir können versuchen, noch mal neu auszusäen, aber das ist sinnlos, wenn es nicht regnet. Gehandelt wird Heu und Grassilage kaum, weil die meisten Betriebe das selbst anbauen.

Wenn die Klimaforscher recht haben, müssen wir uns darauf einstellen, dass es jetzt so weitergeht. Gegen extremes Wetter kann man sich als Landwirt aber kaum schützen. Man kann nur vorsorgen: finanziell ein Polster anlegen und für Tiere noch mehr Futter einlagern. Eigentlich versucht man auch, mit verschiedenen Früchten das Risiko zu minimieren, aber das bringt dieses Jahr nichts. Es trifft sie alle. Der Mais verträgt eigentlich relativ viel Hitze, aber selbst der kommt bei so einer Dürre nicht klar. Andere Pflanzen können vielleicht noch mehr ab, nur müssen die auch genügend nachgefragt werden, damit sich das lohnt.



Wenn es weiter so trocken bleibt, muss man natürlich über künstliche Beregnung nachdenken. Aber das sind erhebliche Kosten. Und die Frage ist, ob man überhaupt noch Wasserrechte bekommt. Ich kann nicht einfach eine Pumpe in den Fluss hängen. Um das Grundwasser anzuzapfen, brauche ich eine Genehmigung und die ist schwierig zu bekommen.

Die Politik muss uns jetzt vor allem günstige Überbrückungskredite ermöglichen. Damit wir Zahlungen für Futter, Diesel oder Reparaturen begleichen können. Zuschüsse, wie vom Bauernverband gefordert, würden wohl ohnehin erst in einem halben Jahr ankommen. Man müsste erst aushandeln, wer wie viel Geld bekommt. Aber ich brauche das Geld jetzt. Für die Zukunft müssen wir uns Gedanken machen, wie wir uns absichern können. Vielleicht über mehr Versicherungen, vielleicht mit dem Staat gemeinsam.