Berlin - Heil stellt Rentenkonzept vor Bundesarbeitsminister Hubertus Heil betont, sein Rentenpaket schaffe «Sicherheit für ein gutes Leben«. Es soll Geringverdiener stärken und im Januar 2019 in Kraft treten. © Foto: Britta Pedersen/dpa-zentralbid/dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will mit einer Reihe von Maßnahmen die finanzielle Situation von Rentnerinnen und Rentnern verbessern. Das von ihm vorgelegte Konzept für Veränderungen im Rentensystem soll Armut im Alter vermeiden und vor allem Mütter, Geringverdiener, krankheitsbedingte Frührentner und die Empfänger von Grundsicherung stärken.



Festgelegt ist das in groben Zügen bereits im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD: das Rentenniveau zumindest bis 2025 auf 48 Prozent des Durchschnittslohnes halten, den Betrag nicht über 20 Prozent steigen lassen, die Grundrente zehn Prozent oberhalb des Grundsicherungsniveaus halten. Beschlossen ist zudem eine Kommission, die ein Konzept für die Zeit nach 2025 erarbeitet.

Arbeitsminister Heil sagte bei der Präsentation seines Rentenkonzepts, auf die Absicherung im Alter "muss in Deutschland Verlass sein, und zwar auch in Zukunft". Die Rentenversicherung müsse auch in Zukunft tragende Säule dafür bleiben. Heils sogenannter Rentenpakt für Deutschland enthält mehrere Kernelemente: