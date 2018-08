Der Streik soll am Freitag um 3 Uhr morgens beginnen und 24 Stunden dauern. Ryanair hat von 2.400 geplanten Flügen in Europa 400 gestrichen, von denen 250 von oder nach Deutschland gehen sollten. Das sind fast alle deutschen Ryanair-Verbindungen, 42.000 Kunden sind nach Unternehmensangaben hierzulande betroffen. Einzig am Flughafen Baden-Baden erklärten sich die Piloten zu etwa einem Dutzend Flügen bereit. Außerdem finden einige Flüge wie geplant statt, weil das Personal aus Ländern kommt, in denen nicht gestreikt wird, zum Beispiel Spanien. Etwa jeder dritte Kunde in Deutschland könne seinen Flug antreten, sagte Ryanair-Betriebschef Peter Bellew. Für den Konzern ist es innerhalb weniger Wochen der zweite große Streik: Ende Juli hatte bereits Kabinenpersonal in Westeuropa die Arbeit niedergelegt. Damals strich Ryanair 600 Flüge, europaweit waren rund 100.000 Kunden betroffen.