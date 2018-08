Landwirte, die wegen der Dürre erhebliche Verluste erlitten haben, sollen Nothilfen des Bundes bekommen. Wegen der Ernteschäden "nationalen Ausmaßes" will die Bundesregierung 150 Millionen bis 170 Millionen Euro ergänzend zu Länderprogrammen geben, sagte Agrarministerin Julia Klöckner (CDU). "Insgesamt soll den Landwirten mit 340 Millionen Euro geholfen werden", sagte sie.



Klöckner hatte zuvor in der Kabinettssitzung den offiziellen Erntebericht vorgelegt, auf dessen Grundlage über die Nothilfen entschieden wurde. Die Landwirtschaftsministerin beruft sich dabei auf Angaben der Bundesländer. Demnach sind von der Dürre rund 10.000 Betriebe existenziell gefährdet und müssen mit einem Ertragsrückgang von 30 Prozent rechnen. Die CDU-Politikerin erklärte daraufhin den nationalen Notstand, sprach von einem "Witterungsereignis nationalem Ausmaßes" und schuf damit die Voraussetzung für die Hilfen des Bundes.



Genau dies hatte der Bauernverband gefordert. Bei vielen Landwirten ist die Stimmung "sehr schlecht", hatte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Morgen in der ARD gesagt. "Der Geldbeutel ist leer, das drückt die Stimmung." Zugleich versicherte er: "Wir wollen keine Hilfe mit der Gießkanne, sondern dort, wo sie notwendig ist." Gleichwohl bekräftigte er die Forderung, dass sich auch die Bundesregierung an den Hilfen beteiligen muss. Allerdings ließ er im Gegensatz zu früheren Aussagen die konkrete Summe offen. Mitte Juli hatten er noch von einer Milliarde Euro gesprochen.

Rukwied untermauerte seine Forderung mit neuen Zahlen zur Erntebilanz: Nach Angaben seines Verbands, die sich auf Erhebungen der Landesverbände beziehen, ist die diesjährige Getreideernte mit 35,6 Millionen Tonnen um 26 Prozent niedriger ausgefallen als die durchschnittliche Erntemenge von 2013 bis 2017. Auch bei anderen Feldfrüchten sei die Ernte deutlich unter Vorjahresniveau geblieben, vor allem bei Kartoffeln und Zuckerrüben. Unter besonderem Druck stehen Viehhalter, weil sie nicht genügend Futter für ihre Tiere ernten konnten.