In Folge der anhaltenden Dürre haben acht Bundesländer Schäden in Höhe von insgesamt fast drei Milliarden Euro gemeldet. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf Zahlen aus den Landwirtschaftsministerien.

Die größte Schadenssumme habe Niedersachsen mit 980 Millionen Euro angegeben. Der Betrag setze sich aus Schätzungen der Landwirtschaftskammern in Niedersachsen und aus feststehenden Schäden bei bereits abgeernteten Feldfrüchten zusammen. Allein die Verluste bei Weizen werden dort auf 136 Millionen Euro beziffert. Bei Weiden, die die Futtergrundlage für Nutztiere wie Milchkühe liefern, wird der Schaden auf 190 Millionen Euro geschätzt.

Auch in den anderen Bundesländern gab es durch die Trockenheit Schäden in Millionenhöhe. So hatte Mecklenburg-Vorpommern der Bundesregierung in den vergangenen Tagen 531 Millionen Euro an Verlusten gemeldet, Schleswig-Holstein 422 Millionen Euro. In Sachsen liegen die Dürreschäden bei 308 Millionen, in Brandenburg bei 260 Millionen und in Rheinland-Pfalz bei 180 Millionen Euro. Thüringen und das Saarland müssen Einbußen von 150 Millionen und 5,3 Millionen Euro verbuchen.

Bauernverband fordert Hilfsprogramm

"Das derzeitige Schadensbild von nur acht Bundesländern bestätigt unsere Befürchtungen", sagte Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied der Neuen Osnabrücker Zeitung. Durch die enormen Schäden seien etliche Betriebe in Existenznot. "Deshalb fordern wir Bundesländer und Bund auf, die Nothilfesituation zu erklären und ein Hilfsprogramm für die betroffenen Landwirte auf den Weg zu bringen", sagte Rukwied.

Für Hilfsmaßnahmen bei Extremwetterereignissen sind eigentlich die Länder zuständig, bei Ereignissen von nationalem Ausmaß kann aber auch der Bund sich beteiligen. Bauernverbandspräsident Rukwied hatte eine Milliarde Euro an Nothilfen gefordert. Das lehnt das Bundesfinanzministerium laut Informationen des Spiegel allerdings ab. Demnach würden die durch die Dürre steigenden Preise für landwirtschaftliche Produkte einen Teil der Verluste kompensieren. Das Ministerium werde sich an dem Volumen der letzten Hilfen bei der Dürre 2003 orientieren. Damals stifteten Bund und Länder zu gleichen Teilen 72 Millionen Euro.

Bundeskabinett entscheidet nächste Woche

Am Donnerstagabend hatten die Bundesländer noch weitere Zahlen nach Berlin gemeldet – hierbei soll es sich um besonders betroffene Betriebe handeln, die wohl am ehesten mit finanzieller Unterstützung rechnen dürfen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hatte sich zuletzt mit finanzieller Unterstützung noch zurückhaltend gezeigt. "Eine nationale Notlage ruft man nicht nach Gefühl aus", sagte sie.

In der nächsten Woche will sie dem Kabinett eine Dürre-Bilanz vorlegen. Danach wird mit der Bekanntgabe von möglichen Hilfsmaßnahmen gerechnet. Zeitgleich will der Bauernverband eigene Zahlen zur Ernte präsentieren.