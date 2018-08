Die Nachfrage vor allem aus Europa sorgt für anhaltend gute Geschäfte der deutschen Exportwirtschaft. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Demnach gingen im ersten Halbjahr des laufenden Jahres Waren und Dienstleistungen im Wert von 662,8 Milliarden Euro ins Ausland und damit 3,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Besonders deutlich stiegen die Ausfuhren in die Länder der Europäischen Union (plus 5,4 Prozent). Im Handel außerhalb der EU gab es ein Plus von 1,9 Prozent.



Allerdings stagnierten die Exporte im Juni im Vergleich zum Vormonat und blieben unverändert. Zugleich sank die Produktion. Überhaupt stehen die Chancen auf ein kräftiges Wachstum in den kommenden Monaten vorerst nicht gut: Der Industrie brachen die Aufträge zuletzt so stark weg wie seit rund anderthalb Jahren nicht mehr. Das Neugeschäft schrumpfte im Juni um 4 Prozent zum Vormonat.

Besser liefen dagegen die Importe: Sie stiegen in den ersten sechs Monaten um 4,8 Prozent auf 541,3 Milliarden Euro. Im Juni erreichten die Einfuhren mit 93,7 Milliarden Euro (plus 10,2 Prozent) den Angaben zufolge den höchsten nachgewiesenen Monatswert.



Damit kauft und verkauft die deutsche Wirtschaft ungeachtet des Handelskonflikts zwischen der Europäischen Union und den USA, der auch nach der vorläufigen Einigung von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump noch nicht gelöst ist. Zugleich bestehen Spannungen zwischen den Regierungen in Washington und Peking in Handelsfragen. Auch dies könnte deutsche Firmen treffen, die in China produzierte Waren in die Vereinigten Staaten ausführen.