Es ist Mittagsessenszeit in der verwinkelten Innenstadt von Lauf an der Pegnitz. Ein rausgeputztes Fachwerkhaus, gleich neben dem Stadttor aus dem Mittelalter: Alle Plätze auf der großen Terrasse im Zwinger-Melber von Claudia und Siegfried Bachmann sind besetzt. Die alte Stadtmauer aus Sandstein wirft kühle Schatten. Claudia steht in der Küche, während ihr Mann draußen die Tageskarte vorliest: gebratenes Schnitzel mit geschrotetem Pfeffer, vorweg eine Vichyssoise, eine kalte Lauchsuppe oder ein Salat. Die Atmosphäre: urig. Die Küche: ambitioniert traditionell.

Das Restaurant läuft. Trotzdem machen sich die Wirtsleute Bachmann Sorgen, wenn sie an die Zukunft denken. "Letztes Jahr hatten wir zwei Bewerber für die Küche, der eine war nicht qualifiziert, der zweite hat sich doch für einen anderen Betrieb entschieden", sagt Siegfried Bachmann. Den Nachwuchs bräuchten sie dringend, ihre Belegschaft arbeitet schon jetzt am Limit. Die Bachmanns denken deshalb darüber nach, ihr Restaurant öfter zuzusperren, vielleicht sogar einen zweiten Ruhetag in der Woche einzuführen. Er kenne viele Wirtshäuser mit Tradition, denen es so gehe, sagt Siegfried Bachmann.



Dabei hatten die Bachmanns die Lösung ihrer Probleme längst gefunden: Der Traumbewerber arbeitet hart und zuverlässig, ist immer pünktlich, freundlich und lernt schnell. "Mit einem Wort: perfekt", sagt Claudia Bachmann. Das Problem: Ali Sadeqi ist Afghane.



Die Küche ist ein harter Beruf, viele Bewerber gibt es nicht

Der junge Mann mit dem gewinnenden Lachen kam im Herbst 2015 nach Deutschland. Seitdem hat er alles getan, was man von einem Flüchtling erwarten könnte: Er spricht inzwischen flüssig Deutsch, er geht zur Schule, hat sich nie etwas zuschulden kommen lassen. Neben der Schule durfte er ein Jahr lang für drei Tage in der Woche in der Küche der Bachmanns arbeiten. Die würden den fleißigen 19-Jährigen gerne übernehmen und zum Koch ausbilden. Aber die Ausländerbehörde verweigert ihm die Arbeitsgenehmigung.

Sadeqis Eltern waren vor 26 Jahren aus Afghanistan in den Iran geflohen. Dort kam Ali zur Welt, in der Illegalität, ohne Geburtsurkunde; einen Ausweis hat er nie besessen. Aber genau den wollen die Behörden von ihm sehen. Er darf noch nicht arbeiten, weil er nicht an der "Klärung seiner Identität" mitgewirkt habe, lautet der Vorwurf. Eine Klage hat Sadeqi schon eingereicht, die Entscheidung steht aber noch aus.

Seit über einem Jahr wartet Sadeqi also, dass er doch noch mit der Ausbildung in seinem Traumberuf loslegen kann. "Eigentlich könnte ich schon fast fertig sein", sagt er. Weil die Bachmanns so begeistert waren von Ali, halten sie ihm den Ausbildungsplatz so lange frei wie nötig.



Die Voraussetzungen für Flüchtlinge in Bayern sind ideal

Geschichten wie die der Bachmanns hört Stefan Kastner immer wieder. Kastner leitet den Geschäftsbereich Berufsbildung der Industrie- und Handelskammer Nürnberg. Wie man Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt integriert, das ist einer seiner Schwerpunkte. Aber nicht nur in der Boommetropole München oder am Audi-Standort Ingolstadt herrscht Vollbeschäftigung. Auch in anderen Teilen Bayerns, in Städten wie Lauf oder Ansbach, gibt es beinahe keine Arbeitslosigkeit. Das klingt gut, bedeutet aber für viele Unternehmer, dass sie keine Angestellten mehr finden. 130.000 offene Stellen waren im Juli im Freistaat bei der Arbeitsagentur gemeldet. Die IHK spricht sogar von 260.000 Fachkräften, die derzeit in Bayern fehlten. "Allein in Mittelfranken gehen wir von 25.000 bis 30.000 fehlenden Fachkräften aus", sagt Kastner. 1.900 Ausbildungsplätze bei seinen Mitgliedsunternehmen blieben im vergangenen Jahr unbesetzt.



Viele Unternehmen mit vielen offenen Stellen – besser könnten die Voraussetzungen für junge Flüchtlinge nicht sein. "Außerdem bereitet kaum ein Bundesland junge Flüchtlinge besser auf den Ausbildungsmarkt vor als Bayern", sagt Kastner. Aber nach den Jahren in Berufsvorbereitungsklassen passiert oft nichts mehr. Der Freistaat gilt als besonders rigoros beim Ausländerrecht. Grundsätzlich, das zeigten Umfragen unter Mitgliedern, sei die Bereitschaft sehr hoch, Flüchtlinge einzustellen, sagt Kastner. Doch die Betriebe müssen Zeit und Geld in den Nachwuchs investieren – der dann womöglich nach einem Jahr abgeschoben wird.