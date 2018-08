Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat in einer Sondersitzung die letzte Kredittranche für das verschuldete Griechenland bewilligt. Sie umfasst rund 15 Milliarden Euro. Zwar hatten die Euro-Finanzminister und das Direktorium des Rettungsschirms ESM die letzten Milliardenhilfen bereits vor Wochen gebilligt und auch der Bundestag hatte schon zugestimmt, die Freigabe hing aber am Bundestagsausschuss. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) warb bei den Abgeordneten für eine Zustimmung zu den vorerst letzten Hilfen. AfD und FDP hatten sich gegen den Beschluss gewehrt.

Hintergrund der verzögerten Entscheidung war ein Streit mit der Regierung in Athen. Sie wollte die Mehrwertsteuer auf fünf Inseln der Ostägäis nicht wie angekündigt auf 24 Prozent anheben, sondern mindestens bis Jahresende bei 17 Prozent lassen. Die griechische Regierung begründete das mit erhöhten Kosten durch ankommende Flüchtlinge. Ein Kompromiss sieht nun vor, die Mehrwertsteuer zum Jahresende zu erhöhen. Die Steuerausfälle werden auf 28 Millionen Euro beziffert. Die griechische Regierung will stattdessen am Verteidigungsetat sparen.

Zudem wurde Griechenland in Aussicht gestellt, von Deutschland gemachte Zinsgewinne in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro ausgezahlt zu bekommen, wenn die Regierung ihre Reformversprechen einhält. Dafür muss der Ausschuss noch einmal zustimmen. Deutschland hat seit 2010 insgesamt mindestens 2,9 Milliarden Euro an Zinsgewinnen verdient.



Reformen werden regelmäßig überprüft

Das dritte Griechenland-Programm umfasst bis zu 86 Milliarden Euro. "Auch weiterhin wird sich Griechenland einer Überprüfung durch die Geldgeber stellen müssen", sagte der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Eckhardt Rehberg. Die Institutionen würden vierteljährlich die Einhaltung der Reformzusagen im Rahmen der Nachprogrammüberprüfung überwachen.

Der SPD-Politiker Achim Post sagte, Griechenland habe in den letzten Jahren enorme Anstrengungen unternommen, um die Reformauflagen zu erfüllen. Mit dem Abschluss des Hilfsprogramms könne das Land wieder auf eigenen Beinen stehen. Der erfolgreiche Abschluss des Hilfsprogramms zeige zugleich, "dass Europa in der Lage ist, Probleme gemeinsam zu lösen, wenn sich Vernunft und Solidarität durchsetzen – und nicht populistische Scheinlösungen".

Kritik kam von der AfD. Die Partei lehnt den Rettungsschirm ESM grundsätzlich ab, "da er ökonomisch wirkungslos, gegenüber Griechenland bevormundend und zudem verfassungswidrig ist", sagte Peter Boehringer (AfD), der Vorsitzende des Haushaltsausschusses. "Die griechische Wirtschaft kann gar nicht gesunden innerhalb des Euro", sagte Boehringer. Auch der FDP-Haushaltspolitiker Otto Fricke kritisierte die Freigabe. Er bezweifelt, dass Griechenland finanziell bald wieder auf eigenen Beinen stehen kann.