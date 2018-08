Kaum kündigt die eine Seite neue Zölle an, kontert die Gegenseite: Die chinesische Führung will nach eigenen Angaben weitere Zölle auf US-Importe erheben, falls die amerikanische Regierung ihre jüngsten Pläne von Abgaben auf Waren aus der Volksrepublik im Wert von 200 Milliarden Dollar umsetzt. Dann werde man Einfuhren von US-Produkten im Umfang von 60 Milliarden Dollar verteuern, teilte das Handelsministerium in Peking mit.

Je nach Produkt gehe es um neue Zollsätze von fünf, zehn, 20 und 25 Prozent. Betroffen wären insgesamt 5.200 US-Güter, darunter Kaffee, Honig, Textilgüter, Hubschrauber, Truthähne und Industriechemikalien. Die Regierung in Peking nannte die von ihr angedrohten Maßnahmen "rational", zugleich aber zurückhaltend. Sie behielt sich vor, gegebenenfalls noch nachzulegen. Zugleich bekundete sie aber ihre Bereitschaft, mit den USA zu einer gütlichen Einigung im Handelsstreit zu kommen.

US-Präsident Donald Trump hatte seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer Mitte der Woche beauftragt, auf chinesische Einfuhren im Umfang von 200 Milliarden Dollar einen Sonderzoll von 25 Prozent zu prüfen – statt der zuvor anvisierten zehn Prozent. Bereits am 6. Juli hatte die US-Regierung Zölle von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar verhängt. Weitere Abgaben auf Güter im Wert von 16 Milliarden Dollar sollen bald folgen. Peking reagierte mit ähnlichen Zöllen auf US-Produkte.

Das chinesische Finanzministerium warf Trump vor, mit seinem Zollstreit der Weltwirtschaft zu schaden. "China ist gezwungen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen", erklärte das Ministerium. Außenminister Wang Yi sagte nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen Mike Pompeo in Singapur, China wolle in Gesprächen Lösungen suchen. Auch Pompeo habe erkennen lassen, dass er die Spannungen beilegen wolle. "Zusammenarbeit ist der einzig richtige Weg für die Vereinigten Staaten und China."

Zölle bislang ohne Wirkung

Trump stört sich an dem riesigen Defizit seines Landes im Handel mit China, aber auch mit der EU. Die eingeführten Zölle zahlen sich bislang aber nicht aus: Das Defizit mit China hat sich im Juni erneut ausgeweitet auf 33,5 Milliarden Dollar. Das gesamte US-Handelsdefizit stieg im Juni so kräftig wie seit über anderthalb Jahren nicht mehr: Die Importe übertrafen die Exporte nach Angaben des US-Handelsministeriums um 46,3 Milliarden Dollar. Das sind 7,3 Prozent mehr als im Vormonat. Das Minus im Handel mit der EU sank hingegen um 13 Prozent.

Die US-Regierung will China zwingen, angeblich unfaire Handelspraktiken aufzugeben, seine Märkte weiter zu öffnen und sich stärker dem Wettbewerb zu stellen. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow sagte dem Sender Fox, China solle die USA nicht unterschätzen. Die USA würden zusammen mit der EU eine Front gegen China bilden.