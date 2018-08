Trotz des eskalierenden Handelsstreits mit den USA hat China überraschend starke Exportzahlen präsentiert. Wie die Pekinger Zollverwaltung mitteilte, legten die Exporte des Landes mit allen Handelspartnern im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat um 12,2 Prozent auf 212,57 Milliarden US-Dollar zu. Die Importe stiegen um 27,3 Prozent auf 187,52 Milliarden Dollar, was auf eine starke Nachfrage nicht nur aus dem Ausland, sondern auch im Inland deutet.



Experten führen die starken Handelsaktivitäten darauf zurück, dass Unternehmen noch möglichst viele Geschäfte abwickeln wollen, bevor weitere Zölle die Geschäfte verteuern. Dies gilt vor allem für die Handelspartner in den USA, wo die Regierung von Präsident Donald Trump immer mehr Waren aus China mit Sonderzöllen belegt. Zuletzt hatte der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer ab dem 23. August neue Maßnahmen angekündigt, eine weitere Liste soll Anfang September folgen.

Zoll auf Zoll

Bereits am 6. Juli hatten beide Seiten gegenseitige Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe im Wert von jeweils rund 34 Milliarden US-Dollar in Kraft gesetzt. China hat dabei unter anderem Sonderabgaben auf Autos aus den USA, aber auch auf landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Sojabohnen, Schweinefleisch, Rindfleisch und Molkereiprodukte erhoben. Die Regierung in Peking will damit die Wählerschaft von US-Präsident Donald Trump im ländlichen Raum treffen.

Anlass des Handelsstreits ist die Politik des US-Präsidenten: Trump wirft China unfaire Handelspraktiken, erzwungenen Technologietransfer von US-Firmen und Diebstahl geistigen Eigentums vor. Zwar hatten beide Seiten mehrfach erklärt, die Probleme über Verhandlungen lösen zu wollen. Doch bislang zeigen beide Seiten keine Kompromissbereitschaft im Handelsstreit. Investoren sind in Sorge, dass dieser Kurs globale Lieferketten zerstört und weltweit zu weniger Wachstum und Investitionen führt.



China macht Angebote

Die chinesische Führung hat angeboten, den politisch brisanten Handelsüberschuss mit den Vereinigten Staaten durch höhere Einkäufe amerikanischer Waren zu verkleinern. Ihren Plan für eine technologische Entwicklung des Landes will sie jedoch nicht aufgeben und hatte auch weitere Gegenzölle als Vergeltung angedroht.

Auf die jetzt verhängten Zölle reagierten Chinas größte Staatszeitungen mit direkter Kritik von Trump, wenn auch im Ton milder als noch zuvor. Die Weltwirtschaft sei vernetzt und niemand könne sich isolieren, hieß es in einem Kommentar der Nachrichtenagentur Xinhua, der auf den Titelseiten unter der Überschrift "Deklaration" veröffentlicht wurde. Dem würden sich "gewisse Leute zu ihrem persönlichen Nutzen" widersetzen. So werde "mutwillig das Hindernis der Zölle erhöht" und "überall der Stab der Hegemonie erhoben". Zwar möge dies eine kurze Freude bringen. Allerdings erschwere es etwa die Beseitigung wirtschaftlicher Ungleichgewichte und die Lösung "anderer, tiefverwurzelter Probleme".