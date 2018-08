Nur Stunden nachdem die US-Regierung neue Zölle auf chinesische Einfuhren verhängt hat, reagiert die Regierung in Peking: Das dortige Handelsministerium kündigte Abgaben von 25 Prozent auf US-amerikanische Einfuhren im Volumen von 16 Milliarden Dollar an. Es reagierte damit umgehend auf eine nur wenige Stunden alte Entscheidung der US-Regierung, die ihrerseits Importe aus der Volksrepublik im gleichen Umfang mit Zöllen von 25 Prozent belasten will. Beide Maßnahmen sollen ab dem 23. August gelten.

"Das ist eine sehr unangemessene Praxis", kritisierte das chinesische Handelsministerium die US-Entscheidung. Ihre Gegenmaßnahmen treffen insgesamt 333 US-Güter, darunter Diesel und Kohle, aber auch Stahlprodukte und Medizintechnik. Dem Büro des US-Handelsbeauftragten zufolge sind insgesamt 279 chinesischen Produktgruppen von den neuen Zöllen betroffen.

US-Präsident Donald Trump stört sich am riesigen Defizit seines Landes im Handel mit China. Während die USA Waren im Wert von 130 Milliarden US-Dollar nach China ausführen, exportiert China Güter im Wert von 500 Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Staaten.



Sonderabgaben auf Autos, Soja und Fleisch

Mitte Juli sagte Trump, er sei bereit, Zölle auf sämtliche chinesische Einfuhren zu verhängen. Die USA seien "eine lange Zeit von China abgezockt" worden, kritisierte Trump. China wiederum kritisiert, die USA würden mit immer neuen Zöllen den gegenseitigen Handel zerstören.

Seit dem 6. Juli gelten US-Zölle auf chinesische Importe im Umfang von 34 Milliarden Dollar. Während die USA dabei auf Haushaltsgeräte und Elektronik zielten, erhob China Sonderabgaben auf Autos, aber auch auf landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Sojabohnen, Schweinefleisch, Rindfleisch und Molkereiprodukte.



Die zweite Tranche der US-Zölle zielt nun auf Waren wie Metalle, Schmierstoffe, Chemikalien und erneut Elektronik. Die Regierung in Peking will dagegen Rohstoffe wie Kohle und Gas sowie Motorräder und andere Fahrzeuge mit Zöllen belegen.