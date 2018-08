Deutschland wird einer Prognose zufolge auch in diesem Jahr den weltweiten größten Überschuss erwirtschaften. Die Summe wird sich laut Berechnungen des Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo) 2018 auf 299 Milliarden US-Dollar belaufen. Damit würde Deutschland die Rangliste der Leistungsbilanz zum dritten Mal in Folge anführen. Das liegt vor allem an der nationalen Exportstärke.

Mit weitem Abstand liegt der Prognose zufolge Japan mit 200 Milliarden Dollar Überschuss vor den Niederlanden mit 110 Milliarden. "Dagegen dürften die USA wieder das Land mit dem größten Leistungsbilanzdefizit werden", sagte Ifo-Experte Christian Grimme. Das Defizit werde dort voraussichtlich bei 420 Milliarden Dollar liegen.



Der deutsche Überschuss wird insbesondere von den USA kritisiert. US-Präsident Donald Trump hat der Bundesrepublik immer wieder Vorwürfe wegen ihrer Leistungsbilanz gemacht, da sie aus seiner Sicht zulasten der US-Wirtschaft geht. Er drohte deshalb mit Strafzöllen, unter anderem auf Autos.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht in dem hohen Plus kein Problem. "Er verdeutlicht die Leistungsfähigkeit der deutschen Unternehmen in einem international schwierigen Umfeld", sagte Außenwirtschaftschef Volker Treier. Die Klage darüber, dass Deutschland mit seinen Gütern die Welt überschwemme, sei daher nur vordergründig zutreffend.



Überschuss wird voraussichtlich sinken

Schließlich investierten viele deutsche Firmen ihren Kapitalüberschuss weltweit – zum Beispiel in den Aufbau von Arbeitsplätzen, sagte Treiter weiter. Die größten Auslandsstandorte für Arbeitsplätze durch deutsche Investitionen seien China mit rund einer Million Beschäftigen sowie die USA mit mehr als 850.000. Den Exportüberschuss mit massiven staatlichen Eingriffen senken zu wollen, mache den Aufbau solcher Jobs schwieriger.

Kritik an der deutschen Bilanz kommt auch vom Internationalen Währungsfonds (IWF) und der EU-Kommission. Letztere hält Überschüsse von dauerhaft mehr als sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts für stabilitätsgefährdend, da diese Länder jenen gegenüberstehen, die Defizite haben und sich verschulden müssen. Den Ifo-Berechnungen zufolge dürfte der deutsche Überschuss im laufenden Jahr mit 7,8 Prozent zwar etwas unter dem Vorjahreswert von 7,9 Prozent liegen – aus Sicht der EU-Kommission damit aber immer noch deutlich zu hoch. Dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge wird er im kommenden Jahr jedoch weiter auf 7,5 Prozent sinken.