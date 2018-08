Die EU reagiert auf die Einführung neuer US-Sanktionen gegen den Iran: Bereits am Dienstag werde das überarbeitete Abwehrgesetz in Kraft treten, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der EU, Frankreichs, Deutschlands und Großbritanniens. Ziel des Gesetzes ist es, europäische Unternehmen vor möglichen Folgen der Sanktionen zu schützen.

Das Abwehrgesetz soll es europäischen Unternehmen ermöglichen, US-Sanktionsdrohungen zu ignorieren. Gleichzeitig regelt es, dass sie für möglicherweise entstehende Kosten und Verluste entschädigt werden können. Theoretisch eröffnet das Abwehrgesetz sogar die Möglichkeit, EU-Unternehmen zu bestrafen, die sich an die US-Sanktionen halten. Dass diese Möglichkeit genutzt wird, gilt aber als sehr unwahrscheinlich.

In der von Bundesaußenminister Heiko Maas sowie Jean-Yves Le Drian (Frankreich), Jeremy Hunt (Großbritannien) und der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini herausgegebenen Erklärung wird dem Iran zudem versichert, dass die EU auch an der Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs und der Öl- und Gasgeschäfte mit dem Iran arbeiten werde. Man bedauere zutiefst die Wiedereinsetzung der US-Sanktionen, hieß es.



Das Atomabkommen mit dem Iran Trump und der Iran-Deal Das 2015 abgeschlossene internationale Atomabkommen zwischen dem Iran einerseits sowie den USA, Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland andererseits soll die Sorge vor einer iranischen Atombombe zerstreuen. Das Regime in Teheran verpflichtet sich darin, seine Urananreicherung drastisch herunterzufahren und verschärfte internationale Kontrollen zuzulassen. Im Gegenzug werden Strafmaßnahmen gegen das Land schrittweise aufgehoben.



US-Präsident Donald Trump behauptet, Teheran würde den "Geist" des Abkommens nicht erfüllen. Sowohl den anhaltenden Ausbau des iranischen Raketenprogramms als auch die militärische Beteiligung des Iran an den Konflikten im Irak, Syrien und Jemen sieht die US-Regierung als Verstoß gegen das Abkommen. Der US-Kongress verhängte daher unter Trump wiederholt neue Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm sowie wegen der Verletzung von Menschenrechten. Ob das Abkommen auch politisch interpretiert werden kann, bezweifeln Experten. Die übrigen Vertragsstaaten wollen am Abkommen festhalten und es gegebenenfalls verbessern. Sanktionen Das Abkommen erlaubt dem Iran die zivile Nutzung der Atomtechnologie, zugleich wird aber die Entwicklung von Atomwaffen verhindert. Nachdem die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) dem Iran die Erfüllung der Auflagen aus dem Abkommen bestätigt hatte, hoben die EU, die USA und die UN im Januar 2016 ihre zuvor verhängten Finanz- und Handelssanktionen auf. Die US-Regierung muss alle 90 Tage in einer Mitteilung an den Kongress feststellen, ob der Iran die Auflagen des Atomabkommens erfüllt. Die Trump-Regierung hat dies bereits zweimal getan, verweigerte jedoch beim dritten Mal die Zusage. Ein UN-Waffenembargo gegen den Iran bleibt dagegen bis 2020 in Kraft, und auch die US-Sanktionen gegen das iranische Raketenprogramm bleiben bis 2023 bestehen. Inspektionen Die IAEA überwacht beispiellos streng alle Atomanlagen des Landes. Anfang Mai teilte die Behörde einmal mehr mit, dass es seit 2009 keine glaubwürdigen Hinweise mehr darauf gebe, dass der Iran an der Entwicklung von Atomwaffen arbeite. Der Iran hat sich laut Abkommen verpflichtet, sein nukleares Anreicherungsprogramm bis zu 25 Jahre lang einem mehrstufigen System von Beschränkungen und Kontrollen zu unterwerfen. Die Inspekteure erhalten Zugang zum Uranbergbau sowie zu nuklearen Anlagen. Sie dürfen verdächtige Anlagen inspizieren, um mögliche verdeckte Aktivitäten zu überprüfen. Laut Abkommen hat Teheran seine zur Urananreicherung nötigen Zentrifugen von 19.000 auf 6.000 verringert. Sie dürfen das radioaktive Material nur auf 3,67 Prozent anreichern. Die Bestände von angereichertem Uran wurden von fast 12.000 Kilogramm auf 300 Kilogramm reduziert. Ab dem Jahr 2025 dürfen die Beschränkungen für die iranische Urananreicherung aber wieder gelockert werden. Die US-Regierung und Frankreich kritisieren das.



Beim Schwerwasser, das in Reaktoren eingesetzt werden kann, die waffenfähiges Plutonium herstellen, sind maximal 130 Tonnen erlaubt. Diesen Wert hatte der Iran zweimal ganz knapp überschritten, sich nach Ermahnung der IAEA aber sofort wieder an das Limit gehalten.



Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran tritt am Dienstagmorgen um 6 Uhr Mitteleuropäischer Zeit die erste Runde von US-Sanktionen wieder in Kraft. Die Maßnahmen waren im Zuge des Atomabkommen ausgesetzt worden. Die 2015 erzielte Vereinbarung soll den Iran daran hindern, eine Atombombe zu bauen. Im Gegenzug sollten westliche Staaten Strafmaßnahmen aufheben und damit unter anderem auch Investitionen im Iran möglich machen. Die EU will das Abkommen mit dem Iran retten und deswegen versuchen, die Folgen der US-Sanktionen so gering wie möglich zu halten.

Iran-Sanktionen belasten deutsche Wirtschaft

Die Sanktionen der USA gegen Iran belasten die deutsche Wirtschaft schon jetzt: In den ersten fünf Monaten dieses Jahres seien die deutschen Exporte in den Iran um vier Prozent gesunken, und dieser Trend halte an, sagte der Außenwirtschaftschef der Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, den Zeitungen der Funke Mediengruppe Anfang August. Im Jahr zuvor seien die Exporte hingegen noch um 16 Prozent gestiegen. "Rund 120 deutsche Unternehmen haben in den letzten Jahren sogar ihre eigene Repräsentanz in Iran eröffnet", sagte Treier, "jetzt treten viele den Rückzug an."



Vertreter deutscher Firmen, die im Iran aktiv sind, forderten Unterstützung von der Politik. Vor allem müsse der Zahlungsverkehr mit dem Iran sichergestellt werden, hieß es. "Die Abwicklung von neuen, aber auch von laufenden Geschäften über Banken funktioniert nicht mehr, wenngleich Geschäfte nach EU-Recht weiter erlaubt sind", sagte der Hauptgeschäftsführer des DIHK, Martin Wansleben, der Nachrichtenagentur Reuters.



Die Deutsch-Iranische Industrie- und Handelskammer forderte eine europäische Lösung, um eine weitere Abwanderung von Firmen aus dem Iran zu verhindern. Das größte Problem sei, eine Geschäftsbank zu finden, über die Transaktionen für legale Iran-Geschäfte abgewickelt werden könnten, sagte die Vertreterin der Handelskammer, Dagmar von Bohnstein, der Rheinischen Post.



Von Bohnstein verwies darauf, dass ein Abbruch der Handelsbeziehungen zum Iran zum jetzigen Zeitpunkt die dort tätigen deutschen Unternehmen besonders hart träfe. Im Radiosender SWR sagte sie, die ersten drei Jahre nach der weitestgehenden Aufhebung der Sanktionen seien Aufbauarbeit gewesen. Die Firmen hätten investiert und Partner gefunden, aber noch kein Geld verdient. "Jetzt ginge es darum, das Geschäft zum Laufen zu bringen und Gewinne einzufahren. Und das geht verloren", kritisierte von Bohnstein.

Der Bund der Deutschen Industrie (BDI) begrüßte den Willen der Bundesregierung und der EU, "sich gegen die extraterritoriale Sanktionspolitik der USA zur Wehr zu setzen". Der Einsatz des überarbeiteten Abwehrgesetzes sei ein "wichtiges politisches Signal", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf.