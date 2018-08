Durch die Zusage der Zentralbank in der Türkei, eine ausreichende Liquidität der Geldinstitute des Landes sicherzustellen, ist der schnelle Verfall der türkischen Lira gebremst worden. Ein Dollar kostete am Dienstag 6,81 Lira. Damit rückte die türkische Landeswährung von dem am Montag erreichten Rekordtief von 7,24 Lira wieder etwas ab.



Analysten der Commerzbank zeigten sich aber zurückhaltend. Noch sei es zu früh, um Entwarnung zu geben, sagte eine Devisenexpertin. Am Vortag hatte Ulrich Leuchtmann, Währungsexperte der Commerzbank, in einer Analyse geschrieben: "Damit die Lira sich nachhaltig stabilisieren kann, müsste Präsident Erdoğan radikal umdenken." Doch die Verantwortlichen wüssten nicht, wie sie die Krise beenden sollen – deshalb beschleunige sie sich erst recht.

Auch der Wirtschaftswissenschaftler Jörg Rocholl, der dem Wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums angehört, hält eine rasche Lösung der Währungskrise für nötig, um gravierende wirtschaftliche und politische Auswirkungen zu verhindern. "Ich glaube, die Hauptgefahr liegt eher darin, dass jetzt viele Gefahrenpotenziale zusammenkommen", sagte Rocholl im ZDF-Morgenmagazin und führte dabei den Handelskonflikt mit den USA und China wie auch den anstehenden Brexit an. An sich wäre der Internationale Währungsfonds (IWF) die geeignete Institution, die der Türkei helfen könnte. Aber Rocholl zweifelte, ob der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bereit sei, dies zuzulassen.

Ähnlich äußerte sich zuvor der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, in der Passauer Neuen Presse. "Der Internationale Währungsfonds ist der letzte Rettungsanker für Ankara", sagte er. "Der IWF hätte den Hebel, den türkischen Präsidenten in die Schranken zu weisen und damit wieder für wirtschaftliche aber auch mehr politische Stabilität zu sorgen."

Die türkische Währungskrise hat die Finanzmärkte durcheinandergebracht und am Montag auch die Wall Street belastet. Börsianer befürchten durch den Kursverfall der Lira Probleme für Banken und andere Schwellenländer. Am Dienstag stiegen der deutsche Leitindex Dax sowie europäische Leitindizes wieder.



Die Lira büßte in diesem Jahr gegenüber dem Dollar bereits 45 Prozent an Wert ein. Investoren machen sich wegen der Geldpolitik Erdoğans sowie des Zerwürfnisses mit den USA Sorgen und haben deshalb Geld abgezogen und türkische Anleihen auf den Markt gebracht.