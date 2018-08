Die Fluggesellschaft Ryanair hat sich im Tarifstreit mit ihren Pilotinnen und Piloten in Irland geeinigt. Wie die irische Gewerkschaft Forsa mitteilte, sei man sich mit bei den künftigen Arbeitsbedingungen einig geworden. Sie empfehle ihren Mitgliedern, die Vereinbarung per Urabstimmung anzunehmen.



Bei dem Tarifstreit mit dem Billigflieger ging es unter anderem um Urlaub, Stationierungen und Aufstiegsmöglichkeiten. Details der Einigung wurden zunächst jedoch nicht bekannt. Der Streit hatte in Irland zu fünf Streiktagen geführt, an denen sich 100 der rund 350 im Land stationierten Ryanair-Pilotinnen und -Piloten beteiligten.

Auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern befindet sich Ryanair mit seinen Piloten in konfliktreichen Tarifverhandlungen. Mitte August hatte der Streit zum größten Pilotenstreik in der Geschichte von Ryanair geführt. Etwa 55.000 Passagierinnen und Passagiere waren betroffen.