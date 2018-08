1/11

Die irische Fluggesellschaft Ryanair hat wegen der Pilotenstreiks in Deutschland, Belgien, Schweden, Irland und den Niederlanden etwa 400 ihrer 2.400 geplanten Europaflüge abgesagt. 24 Stunden lang stehen viele Maschinen des Billigfliegers still, wie hier am Flughafen Charleroi in Belgien.