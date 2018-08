Im vergangenen Jahr haben fünf Prozent weniger Schüler und Studentinnen Bafög bezogen als noch 2016. Das hat das Statistische Bundesamt bekannt gegeben. Demnach erhielten in Deutschland 782.000 Menschen Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög). Das waren etwa 41.000 weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Bafög-Bezieher sinkt seit 2012.

Von den Geförderten waren gut 70 Prozent Studentinnen und Studenten, der Rest Schüler und Schülerinnen. Die Zahl der geförderten Schulkinder sank etwas stärker als die Zahl der geförderten Studierenden und erstreckte sich nicht bei allen Empfängern über das volle Jahr. Im Durchschnitt wurden je Monat 503.000 Menschen bezuschusst. Rund die Hälfte der Empfänger erhielten den maximalen Förderbetrag. Die Zahl der Teilgeförderten sank stärker als die Zahl der Vollgeförderten.

Die Höhe des Förderbetrages ist abhängig von der Art Ausbildungsstätte, also ob es um Berufsfachschule oder Hochschule geht. Relevant sind auch das Einkommen der Eltern sowie die Wohnsituation.



Kosten für Schülerförderung sinken

Die Ausgaben des Bundes für Bafög betrugen insgesamt 2,9 Milliarden Euro. Obwohl es weniger Empfänger gibt, stiegen die Kosten im Vergleich zum Vorjahr um 2,4 Prozent. Laut Statistischem Bundesamt liegt das daran, dass die Geförderten mehr Geld erhalten. Im Durchschnitt bekamen Studierende 499 Euro und damit 35 Euro mehr als 2016. Geförderte Schülerinnen und Schüler erhielten je 456 Euro, also 21 Euro mehr.



Insgesamt sanken die Kosten für die Schülerförderung um 12 Millionen Euro, für die Förderung von Studierenden stiegen sie um 82 Millionen Euro. Zum Wintersemester 2016/17 wurde das Bafög reformiert. Seither beträgt der Höchstsatz für Studierende 735 Euro.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte zu den neuen Zahlen: "Beinahe 2,9 Millionen junge Menschen in unserem Land studieren. Wenn davon immer weniger Studierende auf Bafög angewiesen sind, schmälert dies die Bedeutung des Bafög für Bildungsgerechtigkeit in Deutschland nicht." Karliczek wies darauf hin, dass im Koalitionsvertrag eine Milliarde zusätzlich für die Unterstützungsmaßnahme vorgesehen ist. "Dies werde ich für eine Bafög-Reform nutzen, die wieder mehr Familien den Zugang zu Bafög-Leistungen eröffnen wird", sagte die Bildungsministerin. Sie werde einen Gesetzentwurf vorlegen, der nächstes Jahr zum Schuljahresbeginn beziehungsweise zum Wintersemester 2019/2020 in Kraft treten soll.