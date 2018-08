In der Türkei verschärft sich die Inflation. Wie das Statistikamt in Ankara mitteilte, sind die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 15,85 Prozent gestiegen. Das ist die höchste Inflationsrate seit Oktober 2003. Im Juni hatte die Inflation bei 15,39 Prozent gelegen.

Ein Grund für den starken Anstieg der Inflation ist die bereits seit Monaten anhaltende Schwäche der Landeswährung Lira, die importierte Waren teurer macht. Vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Juni hatte Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan angekündigt, stärkeren Einfluss auf die Geldpolitik nehmen zu wollen.

Monatelang hielt die Zentralbank den Leitzins niedrig, obwohl die Lira immer weiter an Wert verlor. Zudem verschärften Konjunkturprogramme die Lage. Wie Spiegel Online berichtet, wurden etwa die Mehrwertsteuern beim Kauf von Möbeln von 18 auf 8 Prozent gesenkt, um den privaten Konsum zu erhöhen. Ähnliches gilt für den Kauf von Wohnungen mit einer Größe von mehr als 150 Quadratmetern.

Zahl der verkauften Neuwagen geht zurück

Generell scheint der bisherige Wirtschaftsboom in der Türkei abzuflauen. Wie aus den aktuellen Zahlen der Automotive Distributors Association (PDF) hervorgeht, ist die Zahl der verkauften Neuwagen in der Türkei im Juli um 36 Prozent zurückgegangen. Bereits im Juni waren es im Vergleich zum Vorjahr 39 Prozent weniger. Insgesamt gingen die Autoverkäufe in der Türkei in den ersten sieben Monaten dieses Jahres um 13,69 Prozent zurück – bei den leichten Wagen sogar um 23,41 Prozent.

Am Devisenmarkt ging es mit dem Kurs der Lira nach Veröffentlichung der Preisdaten nicht weiter nach unten. Kurz zuvor hatte die türkische Landeswährung aber noch neue Tiefstände im Handel mit dem US-Dollar und dem Euro erreicht. Für einen Euro wurden nahezu sechs Lira gezahlt und damit so viel wie noch nie. Seit Jahresbeginn hat die Lira damit im Vergleich zum Euro ein Drittel an Wert verloren.