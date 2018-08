US-Präsident Donald Trump erhöht im Handelsstreit den Druck auf China. Er hat vorgeschlagen, chinesische Einfuhren im Wert von 200 Milliarden Dollar mit einem Zollsatz von 25 Prozent zu belegen. Die Abgabe soll damit mehr als doppelt so hoch werden wie bislang geplant. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagte, Trump habe angeordnet die Erhöhung zu prüfen, weil China sich weigere, auf US-Wünsche einzugehen und zudem Gegenzölle auf US-Einfuhren erhoben habe. Bislang war von zehn Prozent Zoll die Rede.

Betroffen wären von den Zöllen außer Lebensmitteln und Chemieprodukten erstmals auch Verbrauchsgüter wie Hundefutter, Möbel, Autoreifen, Baseball-Handschuhen und Kosmetik. Die Zölle sollen jedoch erst in ein paar Wochen greifen. Die US-Regierung will öffentlichen Für- und Einspruch zu dem Vorhaben ermöglichen.



Lighthizer sagte, die Regierung fordere die Volksrepublik außerdem auf, ihre unfairen Praktiken zu stoppen, den Markt zu öffnen und wahren Wettbewerb zuzulassen. "Bedauerlicherweise hat China, statt das schädliche Verhalten zu ändern, illegal Vergeltung gegen US-Arbeiter, Landwirte, Viehzüchter und Geschäftsmänner geübt."

Trump stört außer den umstrittenen Handelspraktiken das große Handelsdefizit zwischen den beiden Volkswirtschaften. Die USA importieren viel mehr Waren aus China als andersherum. Chinesische Firmen exportierten im vergangenen Jahr Güter im Wert von gut 500 Milliarden Dollar in die USA, führten aber nur amerikanische Produkte in Höhe von 130 Milliarden Dollar ein. Wegen des hohen Defizits hatte Trump auch bereits damit gedroht, möglicherweise alle Importe aus China mit Abgaben zu überziehen.

Chinas Regierung hatte Trump vor einer weiteren Verschärfung des Konfliktes gewarnt. Nach Medienberichten über die geplante Zollerhöhung auf 25 Prozent sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Peking werde auf jeden Fall zurückschlagen, um seine Rechte und Interessen zu verteidigen.



Bereits seit Anfang Juli erheben die USA auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar Zölle in Höhe von 25 Prozent. China reagierte umgehend mit Zöllen in gleicher Höhe auf das gleiche Volumen an Importen aus den USA. Nur wenig später drohten die Vereinigten Staaten mit weiteren Zöllen auf chinesische Importe mit einem Jahresvolumen von 200 Milliarden Dollar, zunächst war aber lediglich von einem Zehn-Prozent-Zollsatz die Rede.